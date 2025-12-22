La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Crystal Palace

La EFL Cup buscará un semifinalista en este gran encuentro entre el Arsenal y el Crystal Palace. Los líderes de la Premier League se batirán a duelo con los últimos campeones de la FA Cup en un partido imperdible para los fanáticos del fútbol inglés.

Arteta plane sacar a su mejor once en una eliminatoria que es a partido único. Una derrota significa decir adiós a las opciones de pelear por un título.

La posible alineación del Arsenal vs Crystal Palace

POR: David Raya - El guardameta español es indiscutible. Deberá mostrar su mejor versión, ya que el equipo ha encajado gol en sus últimas tres salidas.

LD: Jurriën Timber - Ante la baja de Ben White (fuera un mes), el neerlandés ocupará el lateral derecho, aportando solidez defensiva y capacidad para invertirse al medio.

DFC: William Saliba - El mariscal de la zaga. Sin su socio habitual Gabriel, su liderazgo será vital para ordenar una línea defensiva inédita.

DFC: Piero Hincapié - El ecuatoriano entra al once para cubrir la ausencia de Gabriel Magalhães. Su perfil zurdo y velocidad son claves para mantener la línea alta.

LI: Riccardo Calafiori - Su vuelta frente al Everton fue un alivio para Arteta, aportando físico y buen trato de balón por la banda izquierda.

MCD: Martín Zubimendi - El ancla del mediocampo. Su lectura de juego será fundamental para controlar el ritmo ante un Crystal Palace que buscará transiciones rápidas.

Everton v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

MC: Declan Rice - El motor del equipo. Tendrá libertad para sumarse al ataque y romper líneas, aprovechando las ausencias en el mediocampo rival.

MCO: Martin Ødegaard - El capitán y cerebro. Todo el juego ofensivo pasa por sus botas; buscará filtrar pases a los extremos y llegar al área.

ED: Bukayo Saka - La principal amenaza. Su duelo por la banda será crucial para desatascar el partido si el Crystal Palace se encierra atrás.

EI: Leandro Trossard - El belga ocupa la banda izquierda, ofreciendo movilidad, disparo de media distancia y capacidad de asociación en espacios reducidos.

DC: Viktor Gyökeres - El referente de área. Su potencia física y olfato goleador son la esperanza del Arsenal para clasificarse a semifinales. Viene de anotarle al Everton.

FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENAL | OLI SCARFF/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard

Así se vería la alineación del Crystal Palace (3-4-3)

Portero: Dean Henderson

Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards

Mediocampistas: Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Nathaniel Clyne

Delanteros: Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta.

