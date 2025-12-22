La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Crystal Palace
La EFL Cup buscará un semifinalista en este gran encuentro entre el Arsenal y el Crystal Palace. Los líderes de la Premier League se batirán a duelo con los últimos campeones de la FA Cup en un partido imperdible para los fanáticos del fútbol inglés.
Arteta plane sacar a su mejor once en una eliminatoria que es a partido único. Una derrota significa decir adiós a las opciones de pelear por un título.
La posible alineación del Arsenal vs Crystal Palace
POR: David Raya - El guardameta español es indiscutible. Deberá mostrar su mejor versión, ya que el equipo ha encajado gol en sus últimas tres salidas.
LD: Jurriën Timber - Ante la baja de Ben White (fuera un mes), el neerlandés ocupará el lateral derecho, aportando solidez defensiva y capacidad para invertirse al medio.
DFC: William Saliba - El mariscal de la zaga. Sin su socio habitual Gabriel, su liderazgo será vital para ordenar una línea defensiva inédita.
DFC: Piero Hincapié - El ecuatoriano entra al once para cubrir la ausencia de Gabriel Magalhães. Su perfil zurdo y velocidad son claves para mantener la línea alta.
LI: Riccardo Calafiori - Su vuelta frente al Everton fue un alivio para Arteta, aportando físico y buen trato de balón por la banda izquierda.
MCD: Martín Zubimendi - El ancla del mediocampo. Su lectura de juego será fundamental para controlar el ritmo ante un Crystal Palace que buscará transiciones rápidas.
MC: Declan Rice - El motor del equipo. Tendrá libertad para sumarse al ataque y romper líneas, aprovechando las ausencias en el mediocampo rival.
MCO: Martin Ødegaard - El capitán y cerebro. Todo el juego ofensivo pasa por sus botas; buscará filtrar pases a los extremos y llegar al área.
ED: Bukayo Saka - La principal amenaza. Su duelo por la banda será crucial para desatascar el partido si el Crystal Palace se encierra atrás.
EI: Leandro Trossard - El belga ocupa la banda izquierda, ofreciendo movilidad, disparo de media distancia y capacidad de asociación en espacios reducidos.
DC: Viktor Gyökeres - El referente de área. Su potencia física y olfato goleador son la esperanza del Arsenal para clasificarse a semifinales. Viene de anotarle al Everton.
Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)
Portero: David Raya
Defensas: Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori
Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard
Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard
Así se vería la alineación del Crystal Palace (3-4-3)
Portero: Dean Henderson
Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards
Mediocampistas: Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Nathaniel Clyne
Delanteros: Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta.
