Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Crystal Palace

Mikel Arteta recibirá al equipo de Oliver Glasner con once de gala en los cuartos de final de la EFL Cup
Bruno Pernigotti|
Everton v Arsenal - Premier League
Everton v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

La EFL Cup buscará un semifinalista en este gran encuentro entre el Arsenal y el Crystal Palace. Los líderes de la Premier League se batirán a duelo con los últimos campeones de la FA Cup en un partido imperdible para los fanáticos del fútbol inglés.

Arteta plane sacar a su mejor once en una eliminatoria que es a partido único. Una derrota significa decir adiós a las opciones de pelear por un título.

La posible alineación del Arsenal vs Crystal Palace

POR: David Raya - El guardameta español es indiscutible. Deberá mostrar su mejor versión, ya que el equipo ha encajado gol en sus últimas tres salidas.

LD: Jurriën Timber - Ante la baja de Ben White (fuera un mes), el neerlandés ocupará el lateral derecho, aportando solidez defensiva y capacidad para invertirse al medio.

DFC: William Saliba - El mariscal de la zaga. Sin su socio habitual Gabriel, su liderazgo será vital para ordenar una línea defensiva inédita.

DFC: Piero Hincapié - El ecuatoriano entra al once para cubrir la ausencia de Gabriel Magalhães. Su perfil zurdo y velocidad son claves para mantener la línea alta.

LI: Riccardo Calafiori - Su vuelta frente al Everton fue un alivio para Arteta, aportando físico y buen trato de balón por la banda izquierda.

MCD: Martín Zubimendi - El ancla del mediocampo. Su lectura de juego será fundamental para controlar el ritmo ante un Crystal Palace que buscará transiciones rápidas.

Martin Zubimendi
Everton v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

MC: Declan Rice - El motor del equipo. Tendrá libertad para sumarse al ataque y romper líneas, aprovechando las ausencias en el mediocampo rival.

MCO: Martin Ødegaard - El capitán y cerebro. Todo el juego ofensivo pasa por sus botas; buscará filtrar pases a los extremos y llegar al área.

ED: Bukayo Saka - La principal amenaza. Su duelo por la banda será crucial para desatascar el partido si el Crystal Palace se encierra atrás.

EI: Leandro Trossard - El belga ocupa la banda izquierda, ofreciendo movilidad, disparo de media distancia y capacidad de asociación en espacios reducidos.

DC: Viktor Gyökeres - El referente de área. Su potencia física y olfato goleador son la esperanza del Arsenal para clasificarse a semifinales. Viene de anotarle al Everton.

FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENAL
FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENAL | OLI SCARFF/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard

Así se vería la alineación del Crystal Palace (3-4-3)

Portero: Dean Henderson

Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards

Mediocampistas: Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Nathaniel Clyne

Delanteros: Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol