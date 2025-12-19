La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Everton

La Jornada 17 de la Premier League cierra este sábado 20 de diciembre con un duelo histórico: la primera visita del Arsenal al flamante Hill Dickinson Stadium.

El equipo de Mikel Arteta llega aferrándose al liderato con solo dos puntos de ventaja sobre el Manchester City, pero con sensaciones encontradas tras sufrir para vencer al colista Wolves la semana pasada.

Sin embargo, los locales enfrentan una auténtica crisis de personal: a las lesiones de Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman y Kiernan Dewsbury-Hall, se suman las bajas de Iliman Ndiaye e Idrissa Gueye, quienes ya se han marchado a la Copa África.

Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

La posible alineación del Arsenal vs Everton

POR: David Raya - El guardameta español es indiscutible. Deberá mostrar su mejor versión, ya que el equipo ha encajado gol en sus últimas tres salidas.

LD: Jurriën Timber - Ante la baja de Ben White (fuera un mes), el neerlandés ocupará el lateral derecho, aportando solidez defensiva y capacidad para invertirse al medio.

DFC: William Saliba - El mariscal de la zaga. Sin su socio habitual Gabriel, su liderazgo será vital para ordenar una línea defensiva inédita.

DFC: Piero Hincapié - El ecuatoriano entra al once para cubrir la ausencia de Gabriel Magalhães. Su perfil zurdo y velocidad son claves para mantener la línea alta.

LI: Riccardo Calafiori - El italiano regresa tras cumplir sanción. Su vuelta es un alivio para Arteta, aportando físico y buen trato de balón por la banda izquierda.

Arsenal v Brentford - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

MCD: Martín Zubimendi - El ancla del mediocampo. Su lectura de juego será fundamental para controlar el ritmo ante un Everton que buscará transiciones rápidas.

MC: Declan Rice - El motor del equipo. Tendrá libertad para sumarse al ataque y romper líneas, aprovechando las ausencias en el mediocampo rival.

MCO: Martin Ødegaard - El capitán y cerebro. Todo el juego ofensivo pasa por sus botas; buscará filtrar pases a los extremos y llegar al área.

ED: Bukayo Saka - La principal amenaza. Su duelo por la banda será crucial para desatascar el partido si el Everton se encierra atrás.

EI: Leandro Trossard - El belga ocupa la banda izquierda, ofreciendo movilidad, disparo de media distancia y capacidad de asociación en espacios reducidos.

DC: Viktor Gyökeres - El referente de área. Su potencia física y olfato goleador son la esperanza del Arsenal para asegurar los tres puntos antes de Navidad.

Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier League | David Price/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

: Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori Mediocampistas : Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard

: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard

Así se vería la formación del Everton (4-2-3-1)

David Moyes tendrá que hacer malabares para armar el once, posiblemente utilizando a Louie Barry en ataque ante la falta de delanteros puros o apostando por un esquema de falsos nueve.

Portero : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Defensas : Jake O'Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko

: Jake O'Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko Mediocampistas : James Garner, Tim Iroegbunam

: James Garner, Tim Iroegbunam Mediapuntas : Tyler Dibling, Carlos Alcaraz, Jack Grealish (Duda)

: Tyler Dibling, Carlos Alcaraz, Jack Grealish (Duda) Delantero: Louie Barry.

Un partido trampa para el Arsenal, que deberá superar sus propias dudas defensivas y el ambiente del nuevo estadio para seguir en la cima.

