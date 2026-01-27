La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Kairat Almaty

El Emirates Stadium se prepara para una noche que huele a récord. El Arsenal de Mikel Arteta, una máquina perfecta en Europa, busca cerrar la fase de liga de la Champions League con un histórico 24 de 24 puntos.

Tras conquistar el Giuseppe Meazza con un contundente 3-1 ante el Inter, los Gunners reciben al Kairat Almaty, un equipo que vive la otra cara de la moneda: último de la tabla, sin victorias y con la peor defensa del torneo.

Para Arteta, el partido es un bálsamo necesario tras el doloroso tropiezo en Premier ante el Manchester United (2-3). Con el primer puesto prácticamente asegurado (solo necesitan un punto) y las suspensiones de Declan Rice y Mikel Merino, el técnico vasco perfile rotaciones en el once.

Arsenal v Manchester United - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

La posible alineación del Arsenal vs Kairat Almaty

POR: David Raya – El guardián del récord. Su presencia garantiza seriedad en un partido que podría relajarse. Busca su sexta portería a cero en ocho partidos.

LD: Jurriën Timber – Solidez polivalente. Actuando por derecha, el neerlandés aporta equilibrio y salida limpia, permitiendo que Lewis-Skelly suba con libertad por el otro costado.

DFC: William Saliba – El kaiser descansa a medias. Arteta lo mantiene para liderar una zaga con novedades. Su velocidad será el seguro de vida ante cualquier contra aislada del Kairat.

DFC: Cristhian Mosquera – La torre colombiana. Recibe la oportunidad de ser titular en Champions. Su juego aéreo será vital en las jugadas a balón parado, única arma real del rival.

LI: Myles Lewis-Skelly – El futuro es hoy. El canterano ocupará el flanco izquierdo. Su proyección ofensiva es una de las grandes atracciones de la noche para la grada del Emirates.

Arsenal v Manchester United - Premier League | David Price/GettyImages

MCD: Martín Zubimendi – El ancla. Sin Rice, el vasco asume el mando. Será el encargado de dictar el ritmo y cortar los intentos de transición del Kairat.

MC: Eberechi Eze – El francotirador. Jugando por dentro, buscará el disparo de media distancia (una de sus especialidades) ante un Kairat que se encerrará en su área.

MC: Martin Ødegaard – La batuta maestra. Sin Havertz, el noruego es insustituible. Su capacidad para encontrar grietas en defensas cerradas será la clave del partido.

ED: Bukayo Saka – La estrella incansable. Aunque podría descansar, la imagen lo sitúa en el once. Si juega, buscará sentenciar el partido rápido para ser sustituido temprano.

EI: Leandro Trossard – El falso extremo. Partiendo desde la izquierda, se asociará por dentro para dejar el carril libre a Lewis-Skelly y buscar el disparo de media distancia.

DC: Gabriel Jesus – Samba en el área. Necesita goles para recuperar confianza. Su movilidad será una pesadilla para los centrales estáticos del Kairat.

Arsenal v Manchester United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

David Raya Defensas : Jurriën Timber, William Saliba, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly

: Jurriën Timber, William Saliba, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly Mediocampistas : Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Eberechi Eze

: Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Eberechi Eze Delanteros: Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Leandro Trossard

Así se vería la formación del Kairat Almaty (5-4-1)

Rafael Urazbakhtin planteará un muro defensivo con una línea de cinco atrás, intentando sobrevivir al asedio y buscando a Joao Paulo (Filho) en largo.

Portero: Vadim Ulyanov

Vadim Ulyanov Defensas : A. Tapalov, O. Mrynskiy, O. Glazer, A. Martynovich, A. Kasabulat

: A. Tapalov, O. Mrynskiy, O. Glazer, A. Martynovich, A. Kasabulat Mediocampistas : Joao Paulo, Jorginho, Valery Gromyko, G. Sorokin

: Joao Paulo, Jorginho, Valery Gromyko, G. Sorokin Delantero: E. Anarbekov

