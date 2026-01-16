La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Nottingham Forest
El Arsenal viene de ganar la ida de semifinales de la EFL Cup en condición de visitante contra el Chelsea por 3-2 y va por más. Ahora, tiene la misión de sumar de a tres fuera de casa por la Premier League, donde es el único líder de la tabla de posiciones.
La posible alineación del Arsenal
PO: David Raya - El portero español es titular indiscutible desde 2024 tras llegar cedido del Brentford y luego fichado definitivamente. Gran especialista en juego con los pies, reflejos y salida de balón.
LD: Jurrien Timber - El lateral/carretilero derecho holandés (también puede jugar de central). Aporta polivalencia, calidad técnica y salida de balón.
DFC: William Saliba - El central francés, uno de los mejores defensas del mundo en su posición. Pilar fundamental del Arsenal desde 2022, destaca por su elegancia, fuerza física, lectura de juego y capacidad para salir jugando.
DFC: Gabriel Magalhaes - Es un defensor central poderoso y comandantes, destacado por su presencia física imponente, dominio en duelos aéreos y capacidad para leer el juego. Además, tiene buena salida de balón, compostura para construir desde atrás y contribuye ofensivamente con cabezazos.
LI: Piero Hincapié - El central/zurdo ecuatoriano fue un fichaje reciente del Arsenal (verano 2025). Zurdo potente, rápido, bueno en el duelo y con gran salida de balón.
MD: Martin Ødegaard - El capitán noruego es el cerebro. Juega con mucha versatilidad, tiene visión de juego elite, gol y asistencias. En su mejor momento desde que llegó.
MC: Martín Zubimendi - Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.
MI: Declan Rice - El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.
ED: Bukayo Saka - El extremo derecho inglés, canterano y estrella del equipo. Regate, desborde, asistencias, gol y gran mentalidad. Uno de los líderes del vestuario con solo 24 años y ya capitán en varias ocasiones.
DC: Viktor Gyökeres - Es un delantero completo y moderno, conocido por su potencia física, velocidad, fuerza en el duelo y capacidad para presionar alto. Destaca por su finalización clínica (tanto con pies como de cabeza), retención de balón, enlace con compañeros y movimientos inteligentes sin balón.
EI: Leandro Trossard - Es un atacante versátil, técnico e inteligente, conocido por su gran capacidad para regatear en espacios reducidos, visión de juego, pases clave y finalización clínica con ambos pies. Destaca en el uno contra uno, en la creación de oportunidades, y como "clutch player" en momentos decisivos, marcando goles importantes desde el banquillo o como titular.
Así se vería la formación de Arsenal (4-3-3)
Portero: David Raya.
Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié.
Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice.
Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.
Así se vería la alineación del Nottingham Forest (4-2-3-1)
Portero: Matz Sels
Defensas: Morato Rodrigues, Jair Paula, Oleksandr Zinchenko, Nicolò Savona
Mediocampistas: James McAtee, Douglas Luiz, Dan Ndoye, Dilane Bakwa
Delanteros: Igor Jesús, Omari Hutchinson
