La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Olympiakos

La UEFA Champions League vuelve en su edición 2025/26 y en esta Jornada 2 de la fase de liga, el Arsenal buscará seguir con su buen paso cuando reciba en el Emirates Stadium al Olympiakos de Grecia.

Los Gunners llegan con la moral en alto tras una importante victoria como visitante ante el Newcastle en la Premier League, pero lo hacen en medio de una crisis de lesiones que condiciona por completo su aparato ofensivo.

El entrenador Mikel Arteta confirmó que el extremo Noni Madueke estará fuera "algunas semanas", sumándose a las ausencias de dos piezas clave como Gabriel Jesus y Kai Havertz.

Para complicar aún más el panorama, la participación de su capitán, Martin Odegaard, está casi descartada por molestias en el hombro, por lo que el conjunto londinense deberá reconfigurar su ataque para el duelo de este miércoles.

La posible alineación del Arsenal vs Olympiakos para la Jornada 2 de la Champions League

POR: David Raya - El arquero español es la garantía bajo los tres palos. Su seguridad y excelente juego con los pies serán fundamentales para iniciar la construcción del juego desde el fondo ante un rival que probablemente buscará presionar la salida.

LD: Jurriën Timber - Dueño de la banda derecha, su solidez defensiva y su inteligencia para sumarse al ataque le dan un gran equilibrio al equipo. Su capacidad para doblar por fuera será clave para apoyar a Bukayo Saka.

DFC: Cristhian Mosquera - El joven central se ha consolidado en la zaga. Su velocidad y fuerza en el uno contra uno serán vitales para contener a los atacantes del conjunto griego y mantener la solidez defensiva.

DFC: Gabriel Magalhães - El líder de la defensa. Su imponente juego aéreo, anticipación y voz de mando son cruciales para organizar la línea defensiva en una noche europea de alta presión.

Newcastle United v Arsenal - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

LI: Riccardo Calafiori - El italiano aporta una gran proyección ofensiva por la banda izquierda sin descuidar sus labores en la marca. Su capacidad para poner centros precisos será una variante más en el ataque de los dirigidos por Arteta.

MCD: Martín Zubimendi - El ancla del mediocampo. Su labor de recuperación y su criterio para distribuir el balón serán fundamentales para cortar los avances del Olympiakos y empezar la construcción del juego con limpieza.

MCD: Declan Rice - El motor del equipo. Su impresionante despliegue físico le permite abarcar todo el terreno de juego, siendo una pieza clave tanto en la recuperación como en la transición de defensa a ataque.

ED: Bukayo Saka - Ante las numerosas bajas, el talentoso extremo inglés asume una responsabilidad aún mayor. Su capacidad para desbordar, encarar y su letal disparo lo convierten en la principal arma ofensiva de los Gunners.

Newcastle United v Arsenal - Premier League | Stu Forster/GettyImages

MCO: Eberechi Eze - La gran oportunidad para el '10'. Con Odegaard fuera, Eze será el cerebro creativo del equipo. Su visión de juego, regate y habilidad para filtrar pases entre líneas son la llave para desarmar el posible esquema defensivo rival.

EI: Leandro Trossard - Un jugador polivalente y con mucho gol. Partiendo desde la izquierda, su inteligencia para moverse entre líneas y su capacidad para asociarse y rematar lo hacen un peligro constante.

DC: Viktor Gyökeres 1 - Sin Gabriel Jesus, el delantero sueco es la referencia de área indiscutible. Su potencia física, su juego de espaldas al arco y su olfato goleador serán puestos a prueba por la defensa griega.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Jurriën Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Mediapuntas: Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard

Delantero: Viktor Gyökeres

Los dirigidos por Mikel Arteta buscarán sobreponerse a las ausencias y hacer valer su localía con un fútbol de posesión y la explosividad de sus hombres de ataque.

Así se veria la formación del Olympiakos (4-4-2)

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PAFOS | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

Portero: Konstantinos Tzolakis

Konstantinos Tzolakis Defensas: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega

Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega Centrocampistas: Santiago Hezze, Christos Mouzakitis, Gabriel Strefezza, Daniel Podence

Santiago Hezze, Christos Mouzakitis, Gabriel Strefezza, Daniel Podence Delanteros: Chiquinho, Ayoub El Kaabi.

