La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Slavia de Praga

La Champions League 2025/26 llega a su Jornada 4 y el Eden Arena será el escenario de un duelo de polos opuestos. El Slavia de Praga, que no ha ganado ningún partido en la competición recibe a un Arsenal que es uno de los cinco equipos que ha logrado sumar tres victorias en tres partidos.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan en un estado de forma imparable. A continuación te presentamos la posible alineación que podría poner el entrenador español para los Gunners este martes, en busca de consolidarse en la cima de la clasificación y asegurar el pase a octavos de final.

La posible alineación del Arsenal vs Slavia de Praga

POR: David Raya - El guardameta español es la garantía bajo los tres palos. Su seguridad y excelente juego con los pies son fundamentales para el inicio de la construcción del juego de Arteta.

LD: Riccardo Calafiori - El italiano se ha adaptado a la banda derecha, donde su solidez defensiva y su capacidad para cerrar espacios le han dado la titularidad en la zaga.

DFC: William Saliba - El pilar francés de la defensa. Su elegancia para salir con el balón controlado, su velocidad y su inteligencia táctica lo convierten en uno de los mejores del mundo.

DFC: Gabriel Magalhães - La fuerza y el complemento ideal para Saliba. El brasileño aporta contundencia en la marca y un dominio absoluto del juego aéreo.

LI: Jurriën Timber - Jugando por la banda izquierda, el neerlandés aporta equilibrio y una gran solidez en los duelos individuales, cerrando el carril con autoridad.

MC: Declan Rice - El ancla y el motor del mediocampo. Es el encargado de la recuperación, el equilibrio táctico y de proteger a los centrales.

MC: Martín Zubimendi - El cerebro español del equipo. Su labor es conectar la defensa con el ataque, distribuyendo el balón con criterio y marcando el ritmo del partido.

ED: Bukayo Saka - La estrella indiscutible del equipo. Su velocidad, regate y capacidad para generar peligro desde la banda derecha lo convierten en la principal arma ofensiva de los Gunners.

MCO: Eberechi Eze - El héroe de la última jornada, su creatividad y visión de juego son la llave para romper defensas cerradas. Se ha adaptado perfectamente como el '10' del equipo.

EI: Leandro Trossard - El belga aporta desequilibrio y una gran cuota de sacrificio. Su habilidad para moverse entre líneas y su buen remate lo hacen un jugador muy completo.

DC: Viktor Gyökeres - El delantero sueco es la referencia de área. Su potencia física, su juego de espaldas y su infalible olfato goleador lo han convertido en el '9' titular.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Riccardo Calafiori, William Saliba, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber

: Riccardo Calafiori, William Saliba, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber Mediocampistas : Declan Rice, Martín Zubimendi

: Declan Rice, Martín Zubimendi Mediapuntas : Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard

: Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard Delantero: Viktor Gyökeres

Así se vería la formación del Slavia Praga (4-2-3-1)

Portero: Jakub Markovic

Jakub Markovic Defensas: Jan Boril, Tomas Vicek, David Zima, Youssoupha Mbodji

Jan Boril, Tomas Vicek, David Zima, Youssoupha Mbodji Centrocampistas: David Moses, Christos Zafeiris, Oscar Dorley

David Moses, Christos Zafeiris, Oscar Dorley Delanteros: Vasil Kusej, Tomas Chory, Lukas Provod

