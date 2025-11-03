Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Slavia de Praga

El líder absoluto de la Premier busca mantener su invicto en la Champions League
Carlos García|
La Champions League 2025/26 llega a su Jornada 4 y el Eden Arena será el escenario de un duelo de polos opuestos. El Slavia de Praga, que no ha ganado ningún partido en la competición recibe a un Arsenal que es uno de los cinco equipos que ha logrado sumar tres victorias en tres partidos.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan en un estado de forma imparable. A continuación te presentamos la posible alineación que podría poner el entrenador español para los Gunners este martes, en busca de consolidarse en la cima de la clasificación y asegurar el pase a octavos de final.

Mikel Arteta
La posible alineación del Arsenal vs Slavia de Praga

POR: David Raya - El guardameta español es la garantía bajo los tres palos. Su seguridad y excelente juego con los pies son fundamentales para el inicio de la construcción del juego de Arteta.

LD: Riccardo Calafiori - El italiano se ha adaptado a la banda derecha, donde su solidez defensiva y su capacidad para cerrar espacios le han dado la titularidad en la zaga.

DFC: William Saliba - El pilar francés de la defensa. Su elegancia para salir con el balón controlado, su velocidad y su inteligencia táctica lo convierten en uno de los mejores del mundo.

DFC: Gabriel Magalhães - La fuerza y el complemento ideal para Saliba. El brasileño aporta contundencia en la marca y un dominio absoluto del juego aéreo.

LI: Jurriën Timber - Jugando por la banda izquierda, el neerlandés aporta equilibrio y una gran solidez en los duelos individuales, cerrando el carril con autoridad.

MC: Declan Rice - El ancla y el motor del mediocampo. Es el encargado de la recuperación, el equilibrio táctico y de proteger a los centrales.

MC: Martín Zubimendi - El cerebro español del equipo. Su labor es conectar la defensa con el ataque, distribuyendo el balón con criterio y marcando el ritmo del partido.

ED: Bukayo Saka - La estrella indiscutible del equipo. Su velocidad, regate y capacidad para generar peligro desde la banda derecha lo convierten en la principal arma ofensiva de los Gunners.

MCO: Eberechi Eze - El héroe de la última jornada, su creatividad y visión de juego son la llave para romper defensas cerradas. Se ha adaptado perfectamente como el '10' del equipo.

EI: Leandro Trossard - El belga aporta desequilibrio y una gran cuota de sacrificio. Su habilidad para moverse entre líneas y su buen remate lo hacen un jugador muy completo.

DC: Viktor Gyökeres - El delantero sueco es la referencia de área. Su potencia física, su juego de espaldas y su infalible olfato goleador lo han convertido en el '9' titular.

Viktor Gyokeres
Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Riccardo Calafiori, William Saliba, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber
  • Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi
  • Mediapuntas: Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard
  • Delantero: Viktor Gyökeres

Así se vería la formación del Slavia Praga (4-2-3-1)

  • Portero: Jakub Markovic
  • Defensas: Jan Boril, Tomas Vicek, David Zima, Youssoupha Mbodji
  • Centrocampistas: David Moses, Christos Zafeiris, Oscar Dorley
  • Delanteros: Vasil Kusej, Tomas Chory, Lukas Provod

