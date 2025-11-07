La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Sunderland

El Arsenal es uno de los tres equipos con puntaje ideal al cierre de la cuarta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y buscará conservar la cima de la Premier League, su otro gran objetivo, este fin de semana enfrentándose al sorprendente Sunderland.

La posible alineación del Arsenal vs Sunderland

POR: David Raya - El guardameta español es la garantía bajo los tres palos. Su seguridad y excelente juego con los pies son fundamentales para el inicio de la construcción del juego de Arteta.

LD: Riccardo Calafiori - El italiano se ha adaptado a la banda derecha, donde su solidez defensiva y su capacidad para cerrar espacios le han dado la titularidad en la zaga.

DFC: William Saliba - El pilar francés de la defensa. Su elegancia para salir con el balón controlado, su velocidad y su inteligencia táctica lo convierten en uno de los mejores del mundo.

DFC: Gabriel Magalhães - La fuerza y el complemento ideal para Saliba. El brasileño aporta contundencia en la marca y un dominio absoluto del juego aéreo.

LI: Jurriën Timber - Jugando por la banda izquierda, el neerlandés aporta equilibrio y una gran solidez en los duelos individuales, cerrando el carril con autoridad.

MC: Declan Rice - El ancla y el motor del mediocampo. Es el encargado de la recuperación, el equilibrio táctico y de proteger a los centrales.

MC: Martín Zubimendi - El cerebro español del equipo. Su labor es conectar la defensa con el ataque, distribuyendo el balón con criterio y marcando el ritmo del partido.

Arsenal v Crystal Palace - Premier League | Visionhaus/GettyImages

ED: Bukayo Saka - La estrella indiscutible del equipo. Su velocidad, regate y capacidad para generar peligro desde la banda derecha lo convierten en la principal arma ofensiva de los Gunners.

MCO: Eberechi Eze - El héroe de la última jornada, su creatividad y visión de juego son la llave para romper defensas cerradas. Se ha adaptado perfectamente como el '10' del equipo.

EI: Leandro Trossard - El belga aporta desequilibrio y una gran cuota de sacrificio. Su habilidad para moverse entre líneas y su buen remate lo hacen un jugador muy completo.

DC: Viktor Gyökeres - El delantero sueco es la referencia de área. Su potencia física, su juego de espaldas y su infalible olfato goleador lo han convertido en el '9' titular.

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | MB Media/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, William Saliba, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi

Mediapuntas: Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard

Delantero: Viktor Gyökeres

Así se vería la formación del Sunderland (5-4-1)

Portero: Rome-Jayden Roefs

Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava, Trai Hume

Centrocampistas: B. Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée

Delantero: Wilson Isidor.

