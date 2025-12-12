La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Wolves

Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 16 de la Premier League desde el Emirates Stadium entre el Arsenal y el Wolverhampton. El equipo de Arteta viene de ganar en Champions pero necesita la victoria en el torneo local ya que tiene al Manchester City a solo dos puntos de diferencia.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Gunners para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación del Arsenal vs Wolves para la Jornada 16 de la Premier League

Martin Ødegaard regresó después de algunas fechas ausente | Alex Bierens de Haan - UEFA/GettyImages

PO: David Raya - El portero español es titular indiscutible desde 2024 tras llegar cedido del Brentford y luego fichado definitivamente. Gran especialista en juego con los pies, reflejos y salida de balón.

LD: Ben White - El lateral derecho inglés (también puede jugar de central). Muy sólido defensivamente, excelente en el uno contra uno, buen centro y gran inteligencia táctica.

DFC: Christian Nørgaard - El danés de 31 años fue el fichaje estrella del verano 2025. Pivote defensivo puro, gran recuperador, fuerte en duelos aéreos y da equilibrio al mediocampo.

DFC: Piero Hincapié - El central/zurdo ecuatoriano fue un fichaje reciente del Arsenal (verano 2025). Zurdo potente, rápido, bueno en el duelo y con gran salida de balón.

LI: Myles Lewis-Skelly - La joya inglesa de la cantera es un lateral izquierdo/lateral invertido con enorme proyección. Técnica exquisita, atrevido y ya titular habitual.

MD: Martin Ødegaard - El capitán noruego es el cerebro. Juega von mucha versatilidad, tiene visión de juego elite, gol y asistencias. En su mejor momento desde que llegó.

MC: Martín Zubimendi - Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.

MI: Declan Rice - El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.

ED: Bukayo Saka - El extremo derecho inglés, canterano y estrella del equipo. Regate, desborde, asistencias, gol y gran mentalidad. Uno de los líderes del vestuario con solo 24 años y ya capitán en varias ocasiones.

DC: Mikel Merino - El atacante español, fichado de la Real Sociedad en 2024. Zurdo alto, excelente en el juego aéreo, llegada al área, recuperación y pase progresivo. Aporta físico y experiencia.

EI: Eberechi Eze - El mediocentro ofensivo/extremo inglés de origen nigeriano. Jugador creativo, regateador, con gran golpeo de balón y llegada al área. Aporta desequilibrio y gol desde segunda línea.

Así se vería la formación de Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya.

Defensas: Ben White, Christian Nørgaard, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly.

Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice.

Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino, Eberechi Eze.

Así se vería la formación del Wolves (3-5-2)

Portero: Sam Johnstone.

Defensas: Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes.

Centrocampistas: Ki-Jana Hoever, Jean-Ricner Bellegarde, André, Ladislav Krejčí, David Møller Wolfe.

Delanteros: Jørgen Strand Larsen, Jhon Arias.

