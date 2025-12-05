Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Athletic Club

Tras caer en el partido ante el Barcelona, el 'Cholo' Simeone busca recuperar la solidez en una de las visitas más complicadas de la temporada: San Mamés.
Carlos García|
FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

La Jornada 16 de LaLiga presenta una prueba de fuego para el Atlético de Madrid. Este sábado 6 de diciembre, los colchoneros visitan "La Catedral" para enfrentarse al Athletic Club.

El conjunto rojiblanco llega herido tras perder su racha de victorias en la derrota 1-3 ante el Barcelona. Con este tropiezo, el Atleti se mantiene en la cuarta posición con 31 puntos y necesita sumar para no perder el tren de la liga.

Diego Simeone
Atletico de Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Athletic Club

POR: Jan Oblak - El muro esloveno es inamovible. Su seguridad bajo palos y capacidad para salvar puntos en momentos críticos serán vitales en un estadio que aprieta tanto como San Mamés.

LD: Nahuel Molina - El carrilero argentino aporta profundidad y recorrido. Su tarea será doble: contener a los extremos rápidos del Athletic y ofrecer una salida por banda derecha.

DFC: José María Giménez - El comandante de la zaga. Su liderazgo, contundencia en el juego aéreo y agresividad en la marca son fundamentales para frenar el juego físico de los locales.

DFC: Clément Lenglet - El francés se mantiene en el once gracias a su buena salida de balón. Su perfil zurdo facilita la construcción desde atrás ante la presión rival.

LI: David Hancko - El defensor eslovaco ofrece versatilidad y solidez. Actuando como lateral izquierdo, priorizará el orden defensivo para cerrar su banda.

Alex Baena, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Clement Lenglet
Atletico Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MD: Giuliano Simeone - Pura intensidad y ADN rojiblanco. El 'Cholito' aporta trabajo incansable, ayudas defensivas constantes y verticalidad para atacar los espacios.

MC: Pablo Barrios - El motor de la cantera. Su energía, conducción y capacidad para romper líneas con el balón controlado dan dinamismo al mediocampo colchonero.

MC: Johnny Cardoso - El estadounidense aporta equilibrio posicional y recuperación. Su labor será sostener al equipo en el centro y ganar las segundas jugadas.

MI: Nico González - Calidad y llegada desde el sector izquierdo. Buscará asociarse por dentro para generar superioridades numéricas en la medular.

DC: Álex Baena - Jugando como segundo punta o enganche, su visión de juego y excelente golpeo de media distancia son las armas para abrir el bloque defensivo vasco.

DC: Julián Álvarez - La 'Araña' es la referencia ofensiva. Su presión asfixiante sobre la salida rival y su instinto goleador son la mayor amenaza del Atleti.

Julian Alvarez
Atletico de Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, David Hancko
  • Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González
  • Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena

Así se vería la formación del Athletic Club (4-2-3-1)

El equipo de Ernesto Valverde planteará un partido de mucha intensidad, confiando en la velocidad de sus bandas y el apoyo de su afición para doblegar al Atleti.

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche
  • Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Alejandro Rego Mora
  • Medios Ofensivos: Nico Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro
  • Delantero: Gorka Guruzeta

Se espera un duelo muy táctico y físico, donde el Atlético deberá mostrar su mejor versión defensiva para salir vivo de Bilbao.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol