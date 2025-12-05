La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Athletic Club

La Jornada 16 de LaLiga presenta una prueba de fuego para el Atlético de Madrid. Este sábado 6 de diciembre, los colchoneros visitan "La Catedral" para enfrentarse al Athletic Club.

El conjunto rojiblanco llega herido tras perder su racha de victorias en la derrota 1-3 ante el Barcelona. Con este tropiezo, el Atleti se mantiene en la cuarta posición con 31 puntos y necesita sumar para no perder el tren de la liga.

Atletico de Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Athletic Club

POR: Jan Oblak - El muro esloveno es inamovible. Su seguridad bajo palos y capacidad para salvar puntos en momentos críticos serán vitales en un estadio que aprieta tanto como San Mamés.

LD: Nahuel Molina - El carrilero argentino aporta profundidad y recorrido. Su tarea será doble: contener a los extremos rápidos del Athletic y ofrecer una salida por banda derecha.

DFC: José María Giménez - El comandante de la zaga. Su liderazgo, contundencia en el juego aéreo y agresividad en la marca son fundamentales para frenar el juego físico de los locales.

DFC: Clément Lenglet - El francés se mantiene en el once gracias a su buena salida de balón. Su perfil zurdo facilita la construcción desde atrás ante la presión rival.

LI: David Hancko - El defensor eslovaco ofrece versatilidad y solidez. Actuando como lateral izquierdo, priorizará el orden defensivo para cerrar su banda.

Atletico Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MD: Giuliano Simeone - Pura intensidad y ADN rojiblanco. El 'Cholito' aporta trabajo incansable, ayudas defensivas constantes y verticalidad para atacar los espacios.

MC: Pablo Barrios - El motor de la cantera. Su energía, conducción y capacidad para romper líneas con el balón controlado dan dinamismo al mediocampo colchonero.

MC: Johnny Cardoso - El estadounidense aporta equilibrio posicional y recuperación. Su labor será sostener al equipo en el centro y ganar las segundas jugadas.

MI: Nico González - Calidad y llegada desde el sector izquierdo. Buscará asociarse por dentro para generar superioridades numéricas en la medular.

DC: Álex Baena - Jugando como segundo punta o enganche, su visión de juego y excelente golpeo de media distancia son las armas para abrir el bloque defensivo vasco.

DC: Julián Álvarez - La 'Araña' es la referencia ofensiva. Su presión asfixiante sobre la salida rival y su instinto goleador son la mayor amenaza del Atleti.

Atletico de Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero : Jan Oblak

: Jan Oblak Defensas : Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, David Hancko

: Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, David Hancko Mediocampistas : Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González

: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena

Así se vería la formación del Athletic Club (4-2-3-1)

El equipo de Ernesto Valverde planteará un partido de mucha intensidad, confiando en la velocidad de sus bandas y el apoyo de su afición para doblegar al Atleti.

Portero : Unai Simón

: Unai Simón Defensas : Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche

: Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche Mediocampistas : Mikel Jauregizar, Alejandro Rego Mora

: Mikel Jauregizar, Alejandro Rego Mora Medios Ofensivos : Nico Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro

: Nico Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro Delantero: Gorka Guruzeta

Se espera un duelo muy táctico y físico, donde el Atlético deberá mostrar su mejor versión defensiva para salir vivo de Bilbao.

