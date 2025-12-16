La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Atlético Baleares

El Atlético de Madrid iniciará este miércoles su camino en la Copa del Rey, donde buscará ser uno de los máximos protagonistas. Su rival será el Atlético Baleares, segundo en el grupo 3 de la Segunda Federación y animador de dicha categoría del ascenso.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak - El guardameta esloveno es el seguro de vida del equipo. Con una defensa que promedia menos de un gol encajado por encuentro, su labor será mantener esa solidez.

Jan Oblak, Atlético de Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

LI: Matteo Ruggeri - Tras un inicio de temporada donde lo jugó prácticamente todo, Ruggeri ha vuelto a entrar en los planes de Simeone. El italiano volverá a ser titular y sabe que tiene que hacer buenas actuaciones para ponerle las cosas difíciles al Cholo una vez que se recuperen los lesionados.

DFC: Marc Pubill - Ante la baja de Giménez, Pubill recibe la alternativa en la línea defensiva. Su envergadura y velocidad serán puestas a prueba. Es la gran revelación en los últimos partidos.

DFC: Dávid Hancko - El eslovaco ofrece versatilidad y contundencia. Su capacidad para cerrar el costado izquierdo y ganar duelos aéreos es fundamental en el esquema del Cholo.

LD: Nahuel Molina - El argentino ocupará el carril derecho. Su profundidad será vital para abrir a una defensa que seguramente espere cerrada en el fondo.

MD: Giuliano Simeone - El "Cholito" aporta garra y verticalidad. Su trabajo incansable en la presión y su capacidad para atacar espacios serán un dolor de cabeza para la defensa rival.

MC: Pablo Barrios - El canterano es el motor del mediocampo. Su energía y conducción serán claves para romper líneas ante un Atlético Baleares que probablemente se encierre.

MC: Koke - El capitán sigue demostrando que es el corazón de este equipo con una labor de sacrificio sin tantos reflectores.

MI: Nicolás González - Es una de las grandes apuestas de Simeone esta temporada. Aporta calidad técnica y equilibrio en la medular, ayudando a conectar la defensa con el ataque.

DC: Julián Álvarez - La "Araña" es la referencia de gol. Con un equipo que promedia casi dos goles por partido, se espera que el argentino sea quien finalice las jugadas ofensivas.

DC: Alexander Sorloth– Al noruego le tocó entrar de cambio por Antoine Griezmann y demostró su buen nivel. Está en buena forma y se entiende a la perfección con el centrodelantero argentino.

Atletico de Madrid v Valencia CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina

Mediocampistas: Nico González, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Así se vería la alineación del Atlético Baleares (4-4-2)

Portero: Pablo García

Defensas: Guillem Castell, Jaume Pol, Alex Pérez, Miguelito

Mediocampistas: Víctor Morillo, Jofre, Ulrich, Gerardo

Delanteros: Moha y Tovar.

