La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Inter de Milán

El Atlético de Madrid y el Inter de Milán se verán las caras este viernes 10 de octubre en partido amistoso. Durante la Fecha FIFA, los equipos suelen pactar este tipo de encuentros para mantenerse activos.

Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio 28 de marzo de Bengasi, Libia y permitirá que los futbolistas que no fueron requiridos por sus selecciones nacionales en esta pausa puedan seguir preparándose para sus próximos compromisos y mantener el ritmo de juego.

Para este duelo amistoso, el Atlético de Madrid no podrá contar con los siguientes jugadores: Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nico González, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Álex Baena, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori, Alexander Sorloth, Jan Oblak y David Hancko.

🌍 ¡Estos son los doce futbolistas rojiblancos que disputarán compromisos FIFA en los próximos días! 👇 pic.twitter.com/2qrFB2pK3u — Atlético de Madrid (@Atleti) October 7, 2025

A continuación te compartimos cómo saldría de inicio el conjunto colchonero para este duelo.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Inter de Milán para pel artido amistoso

Portero: Juan Musso: El arquero argentino/italiano sería el encargado de custodiar el arco rojiblanco en este duelo amistoso tras la convocatoria de Oblak.

Lateral derecho: Marc Pubill: Ante la ausencia de Nahuel Molina y Marcos Llorente, el español de 22 años sería el encargado de cubrir esta posición.

Defensa central: Clement Lenglet: El zaguero francés será el hombre de experiencia en este duelo amistoso.

Defensa central: José María Giménez: El central uruguayo estaría de vuelta con los colchoneros tras una lesión importante. Giménez será un verdadero refuerzo para el Atleti en lo que resta de la temporada.

RC Celta de Vigo v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Defensa central: Matteo Ruggeri: El corpulento defensa italiano tomaría el lugar de Le Normand en este encuentro. No es una posición que desconozca, aunque también juega por banda.

Lateral izquierdo: Javi Galán: Tras la convocatoria de Hancko a su selección, el lateral español de 30 recibiría la oportunidad de arrancar el cotejo.

Mediocampista central: Koke: El capitán colchonero es una pieza inamovible en el esquema del 'Cholo' Simeone. Es el encargado de darle equilibrio a los colchoneros.

Mediocampista central: Conor Gallagher: El mediocampista inglés arrancaría junto a Koke para este compromiso.

Extremo derecho: Carlos Martín: El atacante español de 23 años tiene una oportunidad de oro para mostrarse al 'Cholo'. Con Nico González y Álex Baena fuera, Martín tendrá minutos.

Extremo izquierdo: Thiago Almada: De acuerdo con los reportes más recientes, el prometedor delantero argentin podría reaparecer con los colchoneros en este duelo amistoso ante el Inter.

Delantero: Antoine Griezmann: Griezmann será el hombre con más experiencia para este choque ante los nerazzurri. El francés está llamado a ser el líder en ofensiva.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Musso

Defensa: Pubill, GIménez, Lenglet, Rugger

Media: Carlos Martín, Koke, C. Gallagher, Galán

Delantera: Almada y Griezmann

Así se vería la formación del Inter de Milán (5-4-1)

El Inter de Milán tendrá varias bajas de peso para este duelo amistoso. Los Nerazzurri no podrán contar con Nicoló Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi, Lautaro Martínez, Petar Sucic, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Piotr Zielinski, Manuel Akanji, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto.

FC Internazionale | Image Photo Agency/GettyImages

Todo apunta a que Christian Chivu tendrá que echar de mano de varios juveniles para este compromiso.

Portero: Yann Sommer

Defensa: Yann Bisseck, Tomás Palacios, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Matteo Cocchi

Mediocampistas: Andy Diouf, Henrikh Mkhitaryan, Luis Henrique, Luka Topalovic

Delantero: Ange Yoan Bonny

Más noticias sobre fútbol europeo