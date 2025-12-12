La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Valencia

LaLiga avanza hacia su jornada 16 con un clásico del fútbol español. El Atlético de Madrid, actualmente cuarto en la clasificación, recibe al Valencia CF en el Riyadh Air Metropolitano este sábado 13 de diciembre.

El conjunto colchonero llega en un momento de solidez, con un balance de nueve victorias; su fortaleza radica en casa, donde han ganado 17 de sus últimos 20 encuentros en todas las competiciones.

En contraste, el Valencia vive una realidad complicada: ocupa el puesto 16, no ha ganado en 10 de sus últimos 12 compromisos ligueros y sufre especialmente fuera de casa, habiendo encajado ya 23 goles en la temporada.

Simeone tendrá que ajustar su defensa ante las bajas confirmadas de pilares como José María Giménez y Marcos Llorente.

PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Valencia

POR: Jan Oblak - El guardameta esloveno es el seguro de vida del equipo. Con una defensa que promedia menos de un gol encajado por encuentro, su labor será mantener esa solidez.

LI: Ruggeri - Tras un inicio de temporada donde lo jugó prácticamente todo, Ruggeri ha vuelto a entrar en los planes de Simeone. El italiano volverá a ser titular y sabe que tiene que hacer buenas actuaciones para ponerle las cosas difíciles al Cholo una vez que se recuperen los lesionados.

DFC: Marc Pubill - Ante la baja de Giménez, Pubill recibe la alternativa en la línea defensiva. Su envergadura y velocidad serán puestas a prueba.

DFC: Dávid Hancko - El eslovaco ofrece versatilidad y contundencia. Su capacidad para cerrar el costado izquierdo y ganar duelos aéreos es fundamental en el esquema del Cholo.

LD: Nahuel Molina - El argentino ocupará el carril derecho. Su profundidad será vital para abrir a una defensa valencianista que suele sufrir por las bandas.

Atletico Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MC: Pablo Barrios - El canterano es el motor del mediocampo. Su energía y conducción serán claves para romper líneas ante un Valencia que probablemente se encierre.

MD: Giuliano Simeone - El "Cholito" aporta garra y verticalidad. Su trabajo incansable en la presión y su capacidad para atacar espacios serán un dolor de cabeza para la defensa rival.

MC: Conor Gallagher - El inglés es todo terreno. Su llegada al área y sacrificio defensivo aportan el equilibrio necesario ante la baja de Johnny Cardoso.

MCO: Thiago Almada - El talento creativo. Su visión de juego y habilidad en el último tercio son la esperanza para desbloquear el partido y asistir a los delanteros. Ha sido titular en los tres últimos partidos de los rojiblancos.

MI: Nicolás González - Es una de las grandes apuestas de Simeone esta temporada. Aporta calidad técnica y equilibrio en la medular, ayudando a conectar la defensa con el ataque.

DC: Julián Álvarez - La "Araña" es la referencia de gol. Con un equipo que promedia casi dos goles por partido, se espera que el argentino sea quien finalice las jugadas ofensivas. El delantero suma 11 goles esta temporada entre todas las competiciones, aunque en liga lleva cinco partidos consecutivos sin ver portería.

Atletico de Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-5-1 / 4-1-4-1)

Portero : Jan Oblak

: Jan Oblak Defensas : Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina

: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina Mediocampistas : Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Thiago Almada, Nicolás González

: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Thiago Almada, Nicolás González Delantero: Julián Álvarez

Así se vería la formación del Valencia (4-2-3-1)

El equipo "Che", con la baja de Eray Cömert, buscará resistir el asedio local y aprovechar la velocidad de sus extremos.

Portero : Julen Agirrezabala

: Julen Agirrezabala Defensas : Thierry Correia, César Tárrega, José Copete, José Luis Gayà

: Thierry Correia, César Tárrega, José Copete, José Luis Gayà Mediocampistas : Pepelu, Javier Guerra

: Pepelu, Javier Guerra Medios Ofensivos : Luis Rioja, André Almeida, Diego López

: Luis Rioja, André Almeida, Diego López Delantero: Hugo Duro

El Atlético parte como claro favorito en su fortaleza, pero deberá tener cuidado con la necesidad de puntos de un Valencia herido.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA