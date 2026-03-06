La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Athletic
Con la desazón de haberlo dado todo pero que no haya alcanzado en la serie de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, Barcelona vuelve a enfocarse en La Liga. El equipo de Hans Flick se ubica en lo más alto en la tabla de posiciones, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Y se le viene una visita de riesgo a un recinto siempre difícil como lo es San Mamés.
Este sábado 7 de marzo y antes de viajar a Inglaterra para enfrentar a Newcastle por Champions, se enfrenta a un Athletic golpeado por la eliminación a manos de la Real Sociedad. Los dirigidos por Valverde marchan 9°, a cinco puntos de la zona de clasificación a copas europeas, y llegan necesitados de sumar.
Aquí está la posible alineación del Barça para el encuentro:
Portero: Joan García – De los 20 partidos que ha disputado por Liga, el ex-periquito ha logrado sostener su valla imbatida en la mitad de ellos solo ha recibido 15 tantos.
Defensa: Pau Cubarsí – Con solo 18 años ya es uno de los centrales más utilizados del plantel. Destaca siempre por su salida limpia y lectura táctica, además de jugar como si tuviera la experiencia de un consagrado.
Defensa: Eric García – El central de 25 años no se ha perdido ni un solo partido en lo que va de La Liga, demostrando su importancia en el esquema de Flick.
Lateral izquierdo: Gerard Martin – Ausente ante Villarreal por acumulación de tarjetas amarillas, el multifuncional canterano vuelve a ocupar el lateral izquierdo.
Lateral derecho: Joao Cancelo – Con Koundé lesionado, en el costado derecho aparece un jugador de clase mundial como lo es el portugués. Capaz de jugar tanto de lateral como de central, el ex-City aporta profundidad en la ofensiva y llegada al gol.
Mediocentro: Fermín – Un jugador 'box to box', capaz de sacrificarse en la recuperación pero a la vez con mucha llegada y olfato goleador. En la actual Liga aporta 5 goles y 7 asistencias en 20 partidos.
Pivote: Marc Bernal – Ante la ausenceia de Frenkie de Jong, la responsabilidad de hacerse eje y distribuir el balón corren a cuenta del joven canterano de 18 años. Frente a Villarreal completó un 90% de precisión en los pases.
Mediocentro: Dani Olmo – Futbolista clave entre líneas gracias a su movilidad y técnica en espacios reducidos. En la Liga lleva 6 goles y 6 asistencias, siendo el jugador más productivo del mediocampo ofensivo.
Extremo izquierdo: Raphinha – El brasileño redujo su cuota goleadora con respecto a la temporada anterior, pero sigue siendo uno de los mejores extremos del mundo. Sus números marcan 8 goles y 3 asistencias en 17 partidos de Liga.
Extremo derecho: Lamine Yamal – Autor de un hat-trick ante Villarreal, el 10 alcanzó los 13 tantos en Liga y acumula 18 en lo que va de la temporada. Su capacidad para el regate y romper líneas no se asemeja a la de ningún otro jugador del mundo en la actualidad.
Delantero: Ferran Torres – Con Lewandowski en duda por su fractura en el pómulo (podría llegar a jugar con una máscara), el lugar de centrodelantero lo ocuparía el ex-Valencia, quien lleva marcados 16 goles en esta temporada en 41 encuentos disputados.
Posible alineación del Barcelona (4-3-3)
Portero: Joan García
Defensas: Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín
Mediocampistas: Fermín, Marc Bernal, Dani Olmo
Delanteros: Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal
La posible alineación del Athletic (4-2-3-1)
Portero: Unai Simón
Defensas: Daniel Vivian, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche
Mediocampistas: Ruiz Iñigo, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet
Delanteros: Iñaki Williams, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta