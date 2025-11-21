La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Athletic Club

LaLiga 2025/26 reanuda su actividad con la Jornada 13 y nos presenta un duelo clásico del fútbol español. El FC Barcelona, segundo clasificado y principal perseguidor del líder, vuelve al Camo Nou para recibir a un combativo Athletic Club, que marcha en la séptima posición.

El conjunto blaugrana llega con buenas sensaciones tras vencer 2-4 al Celta de Vigo antes del parón FIFA, con un Robert Lewandowski encendido y buscando mantener la presión sobre la cima.

Sin embargo, el Barça tendrá que reconfigurar su esquema debido a la suspensión de Frenkie de Jong, lo que obligará a Hansi Flick a improvisar en la medular.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

La posible alineación del Barcelona vs Athletic Club

POR: Wojciech Szczesny - El guardameta polaco se mantiene como el guardián del arco culé. Su experiencia y seguridad serán vitales para frenar los embates del Athletic.

LD: Eric García - Ante las necesidades del equipo, el canterano ocuparía el lateral derecho. Su buena salida de balón y lectura de juego le permiten adaptarse a esta posición para dar equilibrio.

DFC: Ronald Araujo - El líder de la defensa. Su potencia física, velocidad y contundencia en el mano a mano son fundamentales para detener a los veloces atacantes rivales.

DFC: Pau Cubarsí - La joven promesa sigue consolidándose en la zaga. Su elegancia para sacar el balón jugado desde atrás es clave para el estilo de posesión del equipo.

LI: Alejandro Balde - Un puñal por la banda izquierda. Su velocidad explosiva y capacidad para llegar a línea de fondo lo convierten en una amenaza ofensiva constante.

Jules Koundé podría subir al medio campo para suplir la plaga de bajas que tiene el FC Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

MD: Lamine Yamal - La joya de la Masía partiría desde una posición más retrasada o pegado a la banda en el mediocampo, buscando generar desequilibrio con su regate y visión; sin embargo, hay rumores de que su presencia en el XI titular no está asegurada.

MC: Jules Koundé - En un movimiento táctico interesante ante las bajas, el francés podría adelantarse al mediocentro para aportar músculo, recuperación y criterio en la distribución.

MC: Marc Casadó - El canterano recibiría la oportunidad de ser el eje del equipo. Su inteligencia táctica y buen pase corto serán necesarios para controlar el ritmo del partido.

MI: Marcus Rashford - El inglés aportará vértigo y pegada por la banda izquierda. Su capacidad para recortar hacia el centro y buscar el disparo será una de las principales armas de gol.

DC: Fermín López - Jugando como un falso nueve o mediapunta con llegada, su energía y capacidad para pisar el área sorprenderán a la defensa rojiblanca.

DC: Robert Lewandowski - Después de su hat-trick, Lewy apunta a apropiarse del eje delantero en este partido, convirtiéndose en un hombre letal para Flick contra un Bilbao al que no puedes perdonar.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Así se vería la formación del Barcelona (4-4-2)

Portero : Wojciech Szczesny

: Wojciech Szczesny Defensas : Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

: Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde Mediocampistas : Lamine Yamal, Jules Koundé, Marc Casadó, Marcus Rashford

: Lamine Yamal, Jules Koundé, Marc Casadó, Marcus Rashford Delanteros: Fermín López, Ferran Torres

Así se vería la formación del Athletic Club (4-2-3-1)

El equipo de Ernesto Valverde, fiel a su estilo intenso, buscará aprovechar cualquier error en la salida del Barça para golpear con la velocidad de los hermanos Williams y la contundencia de Guruzeta.

Portero : Unai Simón

: Unai Simón Defensas : Andoni Gorosabel, Dani Vivian, A. Laporte, Y. Berchiche

: Andoni Gorosabel, Dani Vivian, A. Laporte, Y. Berchiche Mediocampistas : I. Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar

: I. Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar Medios Ofensivos : Á. Berenguer, S. Sánchez, Nico Williams

: Á. Berenguer, S. Sánchez, Nico Williams Delantero: Gorka Guruzeta

Se espera un partido vibrante en el Camp Nou, donde el Barcelona no tiene margen de error si quiere seguir peleando por el título de LaLiga.

