La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Copenhague

La pelota rodará en la Jornada 8 de la UEFA Champions League, fecha con la que se cierra la fase de liga y es ahí en donde el Futbol Club Barcelona recibirá este miércoles 28 de enero al Copenhague en búsqueda de tres puntos que le puedan dar la posibilidad de meterse directo entre los mejores ocho del campeonato.

Los culés llegan a este partido luego de haber derrotado cuatro por dos al Slavia Praga como visitantes, mientras que los daneses rescataron un empate a un gol frente al Napoli de la Serie A, situación que los dejó a dos puestos de entrar entre los primeros 24 lugares.

Conociendo los escenarios disponibles, Hansi Flick deberá poner a sus mejores hombres en el terreno de juego ya que debe ganar sí o sí y de ser posible por goleada, ya que eso le aseguraría meterse en el Top 8 de Europa, todo esto a la espera de algunas combinaciones en los partidos del PSG, Manchester City, Sporting Lisboa o el Atlético de Madrid.

POR: Joan García - Todo apunta a que Flick ha decidido que García sea el arquero titular en todas las competiciones y es que en los últimos duelos ha salvado en más de una ocasión a su equipo de sucumbir.

LD: Jules Koundé - La participación del francés en la Champions ha sido por de más grata, en siete juegos como titular ha hecho dos goles y ha dado una asistencia para la causa blaugrana.

DFC: Eric García - Por arriba va bien, tiene casi el 70% de duelos aéreos ganados. Con el balón en los pies tiene clase, completa el 92% de sus pases a un compañero. Es titular y nadie le quitará ese puesto.

DFC: Pau Cubarsí - Si bien no es un partido de alta exigencia, los culés no pueden darse el lujo de perder y tener a este hombre en el campo es sinónimo de seguridad atrás.

LI: Alejandro Balde - Este hombre recorre el campo como pocos, tiene un promedio de 10 kilómetros por partido y ya ha participado en jugadas que han terminado en gol. Aquí podrá convertirse en extremo para ayudar a la zona alta.

MC: Marc Casadó - Mientras Pedri siga fuera por lesión, este hombre seguirá sumando minutos y en este encuentro no será la excepción. Solo ha sido titular en dos juegos de UCL, pero seguro volverá a aparecer.

MC: Dani Olmo - Al no estar Frenkie de Jong por acumulación de tarjetas, el español saldrá al quite. Normalmente entra de cambio, acumulando solo una titularidad, así que esta es su oportunidad de demostrar su capacidad.

ED: Roony Bardghji - Este jovencito tomó el puesto de Lamine Yamal contra el Slavia Praga y no lo hizo nada mal, de hecho fue el jugador con el mayor promedio de pases precisos, razón suficiente para volver a aparecer.

MCO: Fermín López - De igual manera este canterano trabajó el duelo contra los checos de gran manera. Hizo dos goles y fue considerado el jugador del encuentro.

EI: Raphinha - Hoy por hoy es el motor del equipo, no hay nadie mejor que él en el campo y esa es una razón lo suficientemente poderosa para que aparezca en el campo para meter a su equipo directo a la siguiente ronda.

DC: Robert Lewandowski - Aunque está cercano a los 40 años, el polaco sigue demostrando calidad. Hizo un autogol contra el Slavia, pero eso no mermó su accionar y al 71' marcó el cuarto y definitivo de ese encuentro.

Así se vería la formación del Barcelona (4-5-1)

Portero: Joan García

Joan García Defensas : Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde Mediocampistas : Marc Casadó, Dani Olmo, Roony Bardghji, Fermín López, Raphinha

: Marc Casadó, Dani Olmo, Roony Bardghji, Fermín López, Raphinha Delantero: Robert Lewandowski

Así se vería la formación del Copenhague (4-4-2)

Portero: Dominik Kotarski

Dominik Kotarski Defensas : Birger Meling, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López

: Birger Meling, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López Mediocampistas : Mohamed Elyounoussi, Mads Emil, Viktor Claesson, Elias Achouri

: Mohamed Elyounoussi, Mads Emil, Viktor Claesson, Elias Achouri Delanteros: Viktor Dadason, Andreas Cornelius

