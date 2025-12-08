La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Eintracht Frankfurt

Este martes 9 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 6 de la UEFA Champions League desde el Estadio Spotify Camp entre el Barcelona y el Eintracht Frankfurt.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación del Barcelona frente al Eintracht Frankfurt

FC Barcelona es líder en LaLiga y vienen de caer ante Chelsea en Champions League | Eric Alonso/GettyImages

PO: Joan García - Joven guardameta de 23 años, fichado del Espanyol en 2025 como recambio de Ter Stegen. Destaca por sus reflejos y buen juego con los pies.

LD: Jules Koundé - Es uno de los mejores defensas del mundo. Muy rápido, fuerte en el uno contra uno y con gran salida de balón.

DFC: Pau Cubarsí - 18 años, pero ya parece veterano. Elegante con balón, excelente en anticipación y lectura del juego.

DFC: Gerard Martí - Canterano de 23 años que ha dado el salto esta temporada. Rápido, ofensivo y con buen centro. Sería titular ante la ausencia de Araujo que fue expulsado ante Chelsea.

LI: Alejandro Balde - Es uno de los laterales más explosivos del fútbol mundial. Velocidad endiablada, gran regate y capacidad para llegar a línea de fondo.

MD: Eric García - Muy técnico, gran visión de juego y salida de balón. Esta temporada está jugando mucho de mediocentro.

MC: Pedri - El “cerebro” del equipo. Visión, pausa, último pase y llegada al área espectaculares cuando está en forma.

MI: Fermín López - Otro canterano en explosión. Energía inagotable, llegada al área, buen disparo y mucha personalidad.

ED: Lamine Yamal - Probablemente el talento más grande del fútbol mundial ahora mismo. Regate, visión, gol, asistencias… lo tiene todo.

DC: Robert Lewandowski - 37 años, pero sigue siendo letal. Máximo goleador del equipo, olfato de área brutal y gran definición.

EI: Raphinha - Brasileño de 29 años, en su mejor versión con Flick. Potencia, desborde, disparo lejano y mucha asistencia.

Así se vería la formación de Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García.

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde.

Centrocampistas: Eric García, Pedri, Fermín López.

Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandoski y Raphina.

Así se vería la formación de Eintracht Frankfurt (4-2-3-1)

Portero: Michael Zetterer.

Defensas: Nnamdi Collins, Robin Coach, Arthur Theate, Nathaniel Brown.

Centrocampistas: Mahmoud Dahoud, Farès Chaïbi; Ritsu Dōan, Mario Götze, Ansgar Knauff.

Delantero: Jonathan Burkardt.

