La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Getafe

El Barcelona llega al partido contra el Getafe con el desafío de sostener la cima de LaLiga en medio de varias bajas en el plantel. La última golpea de lleno al equipo de Hansi Flick, ya que se confirmó la lesión de Lamine Yamal y no estará en lo que resta de la temporada. Por otro lado, lo de Joao Cancelo quedó en un susto, fue un golpe y podría estar disponible para el próximo compromiso.

La posible alineación del Barcelona

Fermin Lopez, Barcelona | Pedro Salado/GettyImages

POR: Joan García – Se ganó el arco con actuaciones que le otorgaron la confianza del DT y le dieron puntos al equipo, que no es poca cosa. Resuelve bien en los mano a mano y responde rápido cuando lo buscan a espaldas de la defensa. Lleva 13 vallas invictas en 26 titularidades y atraviesa un gran presente.

LD: Jules Koundé – Cumple en la marca y se muestra atento en los cruces. Se ofrece como salida y elige bien cuándo avanzar. Enfrenta los duelos con firmeza y no pierde la referencia de su sector. Hizo buen partido contra el Celta y podría repetir la titularidad.

DFC: Pau Cubarsí – Asume riesgos en la salida y no se esconde con la pelota. Arrancó con imprecisiones en el partido del miércoles, despues se afirmó y terminó imponiéndose en la zaga. Tiene personalidad para sostener la línea defensiva. Debe ser más cuidadoso en los uno contra uno para evitar expulsiones innecesarias.

DFC: Gerard Martín – Va al cruce con decisión y no duda en despejar cuando la jugada lo exige. En los primeros minutos puede mostrar alguna vacilación, luego se ordena y cumple en la marca.

LI: Alejandro Baldé – Podría ser titular a raíz de la lesión de Cancelo. Será cuestión de confianza y dejarse llevar, para bien, por el ritmo del partido. Se anima a ir hacia adelante cuando encuentra el momento y en defensa cumple con su tarea y acompaña el retroceso.

MC: Pedri – No suele tener malos partidos. Ordena cada una de las jugadas del partido. Siempre aparece como opción de pase y distribuye con precisión. Filtró asistencias muy finas en los últimos partidos, contra el Atlético de Madrid y el Celta, y es el faro del equipo.

MC: Frenkie de Jong – Se ubica cerca de Pedri y facilita la circulación. Se entiende bien con el resto del mediocampo y entra en contacto seguido con la pelota, sin temer a la salida o al choque. Se recuperó bien de su lesión y ya viene sumando minutos.

ED: Fermín López – La máscara le dio superpoderes. Contra el Celta fue uno de los mejores en cancha, incluso habiendo entrado desde el banco. Mucha movilidad y presencia en el área, donde ataca cada jugada con decisión y sin dudar en rematar.

MCO: Dani Olmo – Vista de águila para encontrar huecos entre líneas y aparecer en zonas donde puede hacer daño. Lleva siete goles y siete asistencias en la temporada.

EI: Roony Bardghji – Suele ingresar desde el banco de suplentes y sus intervenciones son incisivas. Ahora podría presentarse la posibilidad de ser titular para reemplazar a Lamine, que se perderá el resto de la temporada. El sueco tiene atrevimiento y pide la pelota.

DC: Ferran Torres – Sigue de buena racha y la aprovecha al máximo. Marcó un gol ante el Celta, que luego fue anulado. Lleva 14 goles en LaLiga.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Mediapuntas: Fermín López, Dani Olmo, Roony Bardghji

Delantero: Ferran Torres

Así se vería la formación del Getafe (5-3-2)

Martin Satriano, Getafe | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: David Soria

Defensas: Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Kiko Femenía

Mediocampistas: Mauro Arambarri, Djené, Luis Milla

Delanteros: Luis Vázquez, Martín Satriano

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