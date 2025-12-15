La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Guadalajara

El próximo partido del FC Barcelona es contra el CD Guadalajara, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26. El encuentro se disputa este martes 16 de diciembre en el Campo de Fútbol Pedro Escartín.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación del Barcelona frente al Guadalajara

Es posible que Barcelona rote a varios titulares para darles descanso | NurPhoto/GettyImages

POR: Joan García - El joven guardameta de 23 años es el titular indiscutibe bajo los palos. Destaca por sus reflejos y buen juego con los pies. Con Ter Stegen aún recuperándose de la lesión y Szczesny con problemas estomacales, Jon García no tendría descanso y jugaría también este partido de Copa.

LD: Jules Koundé - Es uno de los mejores defensas del mundo. Muy rápido, fuerte en el uno contra uno y con gran salida de balón.

DFC: Pau Cubarsí - 18 años, pero ya parece veterano. Elegante con balón, excelente en anticipación y lectura del juego.

DFC: Gerard Martín - Canterano de 23 años que ha dado el salto esta temporada. Rápido, ofensivo y con buen centro. Sería titular ante la ausencia de Araujo que fue expulsado ante Chelsea.

LI: Alejandro Balde - Es uno de los laterales más explosivos del fútbol mundial. Velocidad endiablada, gran regate y capacidad para llegar a línea de fondo.

MC: Eric García - Muy técnico, gran visión de juego y salida de balón. Esta temporada está jugando mucho de mediocentro.

MC: Marc Bernal - Con 18 años juega como mediocampista defensivo y destaca por su presencia física, inteligencia táctica, pase bajo presión y equilibrio en el juego, y a menudo se le compara con Sergio Busquets.

MD: Pedri - El “cerebro” del equipo. Visión, pausa, último pase y llegada al área espectaculares cuando está en forma. El equipo notó su ausencia y ahora que está recuperado el Barcelona también empieza a mostrar otra versión.

ED: Fermín López - Otro canterano en explosión. Energía inagotable, llegada al área, buen disparo y mucha personalidad. Tuvo minutos en el último partido del Barcelona frente al Betis tras recuperarse de una lesión.

EI: Raphinha - Brasileño de 29 años, en su mejor versión con Flick. Potencia, desborde, disparo lejano y mucha asistencia.

DC: Ferran Torres - A pesar de la competencia, el español se ha hecho con un hueco en el once titular. Lewandowski es dud apara este partido por lo que la referencia ofensiva del equipo serán Ferran.

Así se vería la formación de Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García.

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde.

Centrocampistas: Eric Garcíq, Marc Bernal; Pedri, Fermín López, Raphinha.

Delanteros: Ferran Torres

Así se vería la formación de Guadalajara (4-3-3)

Portero: Amador Zarco.

Defensas: Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez.

Centrocampistas: Antonio Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares.

Delanteros: Alejandro Domingo, David Amigo, Salifo Mendes

