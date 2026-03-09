La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Newcastle

La última vez que el Barcelona de España ganó la UEFA Champions League fue en el 2015 cuando derrotó a la Juventus, así que han pasado más de diez años sin que haya podido conseguir el título, pero por ahora tiene una nueva oportunidad al haber calificado hasta los octavos de final.



Antes de soñar con la ‘Orejona’, el conjunto blaugrana debe enfrentar al Newcastle United de Inglaterra, comenzando la llave en el St. James Park, este martes 10 de marzo, para luego cerrar todo en el Spotify Camp Nou, el miércoles 18 de marzo.



Para mala fortuna del técnico alemán Hansi Flick, no podrá contar con varios de sus pupilos por temas de lesión, tal como el danés Andreas Christensen, Alejandro Balde, el francés Jules Koundé, el holandés Frenkie de Jong y Pablo Gavi.



Aquí está la posible alineación del Barça para el encuentro:

El posible once titular del FC Barcelona vs Newcastle

Raphinha Dias | LLUIS GENE/GettyImages

Portero: Joan García – Titular indiscutible en el torneo local, el guardameta es el hombre de confianza del técnico bajo los tres postes. Sus grandes reflejos tendrán que salir a flote para evitar una derrota de visita.

Defensa: Pau Cubarsí – Catalogado como el mejor pasador del continente, el joven de 19 años se ha convertido en toda una garantía. Pese a su juventud ya ha demostrado una gran madurez.

Defensa: Ronald Araújo – Con las bajas en la parte baja, el uruguayo entraría al quite. Su potencia física y estatura ayudará en el choque de cuerpo y juego aéreo.

Lateral izquierdo: Gerard Martín – Ha aprovechado las oportunidades del técnico, asentándose en la parte baja y sumando más de mil minutos en la temporada.

Lateral derecho: Erick García – Con Jules Koundé lesionado, está la posibilidad de poner a Joao Cancelo, pero también la de recurrir al zaguero, gracias a su salida con el balón y capacidad para interpretar el juego.

Pivote: Marc Bernal – Atraviesa un gran presente, pues ha hecho olvidar por momentos a Frenkie de Jong, esto debido a que suma cinco contribuciones de gol en apenas 700 minutos de juego divididos en 25 partidos.

Mediocentro: Pedri González – Muchos han arrojado elogios al talentoso centrocampista. Su visión de juego será vital para poder hacer daño al rival.

Mediocentro: Dani Olmo – Versátil e inteligente para aprovechar los movimientos de sus compañeros. Sabe controlar el juego, así que también es otra pieza clave.

Extremo izquierdo: Raphinha Dias – Otro al cual se debe seguir de cerca porque puede hacer daño en cualquier instante, a pesar de que sus números en la presente Champions han sido bajos.

Extremo derecho: Lamine Yamal – La esperanza de la afición culé para ganar el título está puesta en el joven de 18 años. En seis choques del torneo ha convertido tres goles y tres asistencias.

Delantero: Ferrán Torres – Aunque Robert Lewandowski estaría disponible portando una mascarilla, es posible que el nacido en Foios iniciaría. Lleva dos tantos en seis partidos del torneo.

Hansi Flick y Lamine Yamal | LLUIS GENE/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Barcelona (4-2-3-1)



Portero: Joan García

Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García

Mediocampistas: Pedri González, Marc Bernal, Dani Olmo

Delanteros: Raphinha Dias, Lamine Yamal, Ferrán Torres

La posible alineación del Newcastle (4-3-3)

Anthony Gordon | Serena Taylor/GettyImages

Portero: Aaron Ramsdale

Defensas: Lewis Hall, Dan Burn, Malick Thiaw, Kieran Trippier

Mediocampistas: Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Joelinton Cassio

Delanteros: Anthony Gordon, Harvey Barnes, Jacob Murphy

