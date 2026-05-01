Este sábado, el Barcelona tiene la posibilidad de dar un paso más en su campaña por el bicampeonato de LaLiga. En esta oportunidad enfrentará al Osasuna, que marcha noveno.

Las bajas, entre ellas las de Raphinha y Lamine Yamal, si bien pudieron afectar anímicamente al equipo dirigido por Hansi Flick, esto no se vio reflejado en los resultados, con un Barça que llega con un invicto de nueve partidos en la competencia local.

La posible alineación del Barcelona

Ferran Torres, Barcelona | Pedro Salado/GettyImages

POR: Joan García – Partido que pasa lejos de su área suele ser buena señal. Cuando le llegan responde con firmeza, además de que suelen encontrarlo bien ubicado. La salida con el pie no es su fuerte, aunque va ganando confianza con el correr de los partidos. Acumula 14 vallas invictas en 27 titularidades.

LD: Joao Cancelo – Mentalidad de mediocampo. Se mete por adentro y arma sociedades con los futbolistas del ataque para sorprender al rival. Su partido se mide por cómo influye en la circulación.

DFC: Gerard Martín – Gana duelos por arriba y no se complica en zonas peligrosas del área. Resuelve rápido y se mantiene enfocado en la zona delimitada para la defensa. Puede arrancar algo impreciso, aunque no tarda tanto en entrar en ritmo.

DFC: Pau Cubarsí – Viene de un partido donde resolvió todo lo que le tocó, incluso sacando una pelota en la línea que valió un gol. Se anima a iniciar jugadas desde atrás y no se achica en los momentos más exigentes. Cada vez asume mayor protagonismo en la zaga y responde con madurez.

LI: Eric García – Le da sentido a la primera jugada y se acomoda según lo que pida cada ataque rival. Su valor aparece en los detalles y en el rápido ánalisis de las decisiones ajenas.

MC: Pedri – Salió ovacionado por los hinchas del Getafe, dato no menor que marca su impacto en el juego. Maneja las posesiones con criterio y fue fundamental con una asistencia a Fermín en ese partido.

MC: Gavi – Entrega total desde el primer minuto. Acompaña a Pedri en la base del mediocampo. Siempre se muestra disponible y suma desde lo actitudinal.

MCO: Fermín López – La estrella del final de temporada. Viene de marcar un gol el sábado y de jugar en una posición que no es la suya. Asi como asi, ya suma 6 goles en LaLiga.

MCO: Dani Olmo – Se siente más cómodo como mediapunta y logra asociarse y generar juego. Se mueve bien entre líneas y siempre se ofrece como opción de pase. Le faltó precisión en dos ocasiones claras ante el Getafe, pero mantiene números sólidos con 7 goles y 7 asistencias en la temporada.

MCO: Roony Bardghji – Le toca ocupar un rol exigente y todavía busca soltarse. Esta nueva continuidad probablemente le ayude. Suele ser prolijo con la pelota y no arriesga de más, aunque le falta animarse en los últimos metros.

DC: Ferran Torres – No jugó el sábado. De todas formas, viene en una buena racha y se gana su lugar a puro trabajo. Ante el Celta marcó un gol que fue anulado por un fuera de juego milimétrico. Lleva 14 goles en LaLiga.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Joao Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García

Mediocampistas: Pedri, Gavi

Mediapuntas: Fermín López, Dani Olmo, Roony Bardghji

Delantero: Ferran Torres

Así se vería la formación del Osasuna (4-2-3-1)

Ante Budimir, Osasuna | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Javi Galán, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Valentin Rosier

Mediocampistas: Iker Muñoz, Jon Moncayola

Mediapuntas: Raúl Moro, Aimar Oroz, Rubén García

Delantero: Ante Budimir

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