La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Slavia Praga

El FC Barcelona no se detiene y apenas unos días después de su último encuentro frente a la Real Sociedad en LaLiga, toca ponerse a tono en la UEFA Champions League para esta séptima fecha, misma que se disputará el miércoles 21 de enero en el Fortuna Arena de la República Checa.

Las realidades por las que atraviesan estos equipos son abismales. Hoy los culés ocupan la décimo quinta plaza con 10 puntos sumados, estando a dos de poderse meter entre los primeros ocho, mientras que los checos están en la posición 33, a nada de quedar eliminados si sufren un descalabro contra la maquinaria orquestada por Hansi Flick.

🌟 VICTORIA EN LA CHAMPIONS 🌟 pic.twitter.com/bAqwPSfubA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 9, 2025

POR: Wojciech Szczesny - Con la salida de Marc-André Ter Stegen, quien jugará para el Girona de la Serie A, el polaco podría pasar a ser el arquero titular de la Champions para la escuadra blaugrana, ya que hasta ahora ha estado presente en tres encuentros.

LD: Marc Casadó - Habitualmente Jules Koundé es quien suele tener este puesto, pero al buscar darle rotación a los futbolistas con este arranque vertíginoso de año, Flick podría decantarse por este jugador.

DFC: Eric García - Pareciera que este hombre ha tomado un segundo aire y es por eso que la directiva culé ha decidido darle una renovación, razón por la cual tener minutos es vital para él en sus aspiraciones de llenarle el ojo a Hansi.

DFC: Pau Cubarsí - Este jugador de apenas 18 años ha saltado al campo como titular en cinco de seis partidos que ha disputado en el certamen de la UEFA, así que el cierre le vendrá bien para reafirmarse como titular indiscutible.

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

LI: Alejandro Balde - El español es otro que ha sido una pieza del agrado de Flick en Champions, ha completado 351 minutos y ha ganado un buen número de duelos mano a mano, además sabe en qué momento puede irse al ataque.

MCD: Marc Bernal - Este hombre puede aparecer desde la banda o meterse como un interior más si así se le necesita, usualmente se le compara con Sergio Busquets aunque todavía tiene un recorrido por delante como profesional.

MC: Pedri - Será la pieza angular del equipo, el hombre de jerarquía en medio campo y aunque pueden sacarlo unos minutos después de arrancado el segundo lapso, es altamente probable que haga de las suyas.

MCI: Fermín López - El canterano blaugrana ha participado de buena manera en la UCL, ya que en cinco partidos que ha disputado, consiguió marcar tres goles y además constantemente dispara al marco, esto gracias a su buen posicionamiento de cara al área rival.

ED: Roony Bardghji - Esta nueva incorporación del Barcelona podría tomar el puesto de Lamine Yamal o de Raphina, ya que el primero no estará por acumulación de tarjetas y el segundo que podría tomarse un descanso en esta vorágine de encuentros. El brasileño ya fue baja en el último partido de Liga.

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

EI: Marcus Rashford - El inglés es de los jugadores con mayor número de encuentros disputados en todas las competencias, pero curiosamente en este arranque de 2026 apenas completa poco menos de 150 minutos, por lo que sería factible verlo en acción.

DC: Robert Lewandowski - El caso del polaco es similar al de Rashford, que no han jugado mucho este año, así que podríamos verlo de titular por cuarta ocasión en lo que va de la temporada 2025/26 de la Champions League.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: Marc Casadó, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

Centrocampistas: Marc Bernal, Pedri, Fermín López

Delanteros: Roony Bardghji, Marcus Rashford, Robert Lewandowski

Así se vería la formación del Slavia Praga (3-4-3)

Portero: Jindrich Stanek

Defensas: Tomas Holes, Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek

Centrocampistas: David Doudera, David Moses, Christos Zafeiris, Youssoupha Sanyang

Delanteros: Mojmir Chytil, Lukas Provod, Tomas Chory

