La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Valencia

Sin mucho más en juego que acabar el curso con una alegría y dejar una buena imagen de cara a lo que viene, el Barcelona visita al Valencia en Mestalla por la última jornada de LaLiga 2025/26. El campeón afronta el compromiso en un marco distendido y sin la presión de resultados.

Enfrente estará un equipo Che con un solo objetivo en mente: ganar para mantener sus chances de clasificar a la Conference League. Para ello, necesita además que Getafe no sume puntos y que Rayo Vallecano no gane.

Fc Barcelona V Real Betis - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La posible alineación del Barcelona vs Valencia

POR: Joan García - Apenas 21 goles encajados en 30 apariciones de Liga para el portero incluido en la nómina de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. En 15 de esos 30 partidos, mantuvo su valla a cero.

LD: Jules Koundé - Un lateral con una enorme capacidad para sumarse al ataque. En esta Liga aportó un gol y tres asistencias. Viene de completar 90 minutos ante Betis.

DC: Pau Cubarsí - Ausente en la última jornada, vio el triunfo sobre Betis desde el banquillo. Su presencia no está asegurada, y en su lugar podría aparecer Eric García.

DC: Gerard Martín - Más claro es el panorama en lo que respecta al segundo central. Gerard Martín ha cumplido una gran tarea en el último encuentro, siendo una garantía en el juego aéreo.

LI: Joao Cancelo - El portugués viene de anotar su segundo tanto en esta Liga ante Betis. En un equipo que hace la diferencia por las bandas, su aporte y su profundidad resultan decisivas y una de las armas predilectas de Flick.

MC: Gavi - Despliegue e inteligencia táctica para hacer circular el balón y darle juego al equipo. Puede jugar de pivote o unos metros más adelante y en todas las posiciones entiende a la perfección su función.

MC: Marc Bernal - En una temporada marcada por lesiones y falta de continuidad, el canterano ha ganado minutos en el tramo final. Ha disputado 75' ante Betis en los que no perdió uno solo de los cinco duelos terrestres que protagonizó.

MC: Pedri - En la última victoria sumó su novena asistencia en la Liga, la 12° sumando todas las competencias en la temporada. No hay quien no se deshaga en elogios para este enorme jugador que recién alcanza los 23 años pero juega con el desenvolvimiento de un consagrado.

ED: Roony Bardghji - El nacido en Kuwait de nacionalidad sueca estuvo en el banquillo frente a Betis y aún no está claro si Flick apostará por él o por Marcus Rashford. Lo cierto es que con 20 años, va asumiendo cada vez más responsabilidades en el equipo culé.

EI: Raphinha - 13 goles en 22 partidos de Liga para el brasileño, a quien una lesión lo marginó de la etapa decisiva de la temporada. Autor de un doblete frente a Betis, en Mestalla buscará irse al Mundial con buenas sensaciones.

DC: Robert Lewandowski - Tras la emotiva despedida ante el público blaugrana en el Camp Nou, el polaco le pone punto final a su etapa de cuatro temporadas en el club. Un goleador fenomenal que dejó su marca.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETIS | JAIME REINA/GettyImages

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo

Mediocampistas: Marc Bernal, Gavi, Pedri

Delanteros: Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Raphinha

Así se vería la formación del Valencia (4-2-3-1)

Valencia Cf V Girona Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Stole Dimitrievski

Defensas: Unai Núñez, Thierry Rendall, César Tarrega, Jesús Vázquez

Mediocampistas: Filip Ugrinic, Guido Rodríguez

Mediapuntas: Diego López, Javi Guerra, Luis Rioja

Delanteros: Hugo Duro

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