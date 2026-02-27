La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Villarreal

Luego de la goleada en el Camp Nou ante el Levante que le permitió al Barcelona aprovechar la derrota del Real Madrid y recuperar el liderazgo de LaLiga, el conjunto blaugrana se prepara para un duelo de alto riesgo, otra vez en casa. Este sábado 28 de febrero recibirá al Villarreal, equipo que le ha ocasionado dolores de cabeza en los últimos enfrentamientos.

El equipo de Hans Flick se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 61 unidades, una más que el Real Madrid y 10 más que su rival de turno, posicionado en el tercer lugar. El entrenador alemán contará con toda su plantilla para el encuentro, a excepción de Gerard Martín (sancionado) y de Gavi y Andreas Christensen, dos jugadores que acarrean viejas lesiones.

Aquí está la posible alineación del Barça para el encuentro:

FC Barcelona v Levante - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Portero: Joan García– Diez vallas invictas en 14 presentaciones en La Liga para el ex-guardameta el Espanyol. Frente a Levante ofreció dos salvadas en un partido de poca actividad para él.

Defensa: Pau Cubarsí – Suplente en la última jornada, el joven central disputará su encuentro N°21 por Liga de la temporada. Acumula 1 gol y una sola tarjeta amarilla.

Defensa: Eric García – Pieza fundamental de la defensa culé, el catalán aporta una salida prolija y sobre todo, juego aéreo. Viene de asistir a Bernal en el gol que abrió la goleada ante Levante.

Lateral izquierdo: Alejandro Balde – Ausente en la última fecha, su lugar lo ocupó Joao Cancelo. Sin embargo, Balde sigue siendo el dueño del lateral izquierdo y en La Liga lleva jugados el 80% de los partidos como titular.

Lateral derecho: Jules Koundé– el francés interpreta a la perfección la idea de Flick de generar superioridad numérica por las puntas. Solo se ha perdido un partido en lo que va de La Liga, aportando un gol (Real Sociedad) y dos asistencias.

Pivote: Fermín – Durante buena parte de la temporada fue el mejor del equipo. A pesar de las lesiones, ha disputado 19 partidos de LaLiga en lo que llevamos de temporada en los que ha anotado 5 goles y ha repartido otras tantas asistencias.

Pivote: Marc Bernal – El complemento perfecto para De Jong. Ante Levante, no falló un solo pase y además se anotó entre los goleadores llegando al área rival.

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Mediocentro: Dani Olmo – Un jugador determinante el el ataque azulgrana. El de Terrassa ha marcado 6 goles y ha dado 6 asistencias en 20 partido de Liga.

Extremo izquierdo: Raphinha – El brasileño es uno de los jugadores más desequilibrantes del certamen, pero viene en racha negativa ya que no ha marcado ni asistido en ninguno de sus últimos 4 partidos.

Extremo derecho: Lamine Yamal – Un solo dato refleja la importancia de Lamine en este equipo: en solo cinco partidos de los 21 que disputó en Liga, no marcó o asistió. Hasta aquí su aporte es de 10 tantos y 10 asistencias.

Delantero: Robert Lewandowski – Máximo anotador del equipo en La Liga junto a Lamine (10 goles), el polaco volverá a ser la referencia ofensiva.

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Alejandro Balde, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Fermín, Marc Bernal, Dani Olmo

Delanteros: Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La posible alineación del Villarreal (4-4-2)

Villarreal v Ajax - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Portero: Luiz Júnior

Defensas: Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona

Mediocampistas: Nicolás Pepé, Santi Comesana, Dani Parejo, Alberto Moleiro

Delanteros: Ayoze Pérez, Georges Mikautadze

