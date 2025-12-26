La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Aston Villa

A diferencia de otros años, el Boxing Day de la Premier League no se jugará todo este viernes 26 de diciembre, ya que únicamente habrá un encuentro, algo que no ocurría desde 1982, mientras el sábado 27 y domingo 28 se dará el resto de la Jornada 18. Justamente el sábado, el Chelsea recibe al Aston Villa en Stamford Bridge. Los Blues son cuartos de la clasificación con 29 unidades, mientras los Villanos son terceros con 36 puntos.

Back home for the visit of Villa in the #PL. 🎄 pic.twitter.com/NnTEAZNDN0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 24, 2025

Los dirigidos por el italiano Enzo Maresca viene de igualar 2-2 con el Newcastle United. Las Urracas se adelantaron en el marcador con un doblete del alemán Nick Woltemade, pero los Pensionistas vinieron de atrás para igualar a través del capitán Reece James y el brasileño Joao Pedro.

Con respecto a los de Birmingham, llegan a este compromiso tras haberle pegado 2-1 al Manchester United en Villa Park. Morgan Rogers convirtió un doblete, lo cual bastó para hacerse con los tres puntos pese a la anotación del brasileño Matheus Cunha.

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL CHELSEA

Reece James | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Portero: Robert Sánchez – El español es el titular habitual del equipo. Ha custodiado el arco en todas las jornadas y ha dejado nueve veces en cero su arco.

Defensa: Trevor Chalobah – El sierraleonés tiene muchas virtudes al saberse mover en diferentes áreas de la defensiva, sin olvidar que su 1.92 metros de estatura lo hacen importante para el juego aéreo. Sólo se ha perdido un encuentro de la temporada.

Defensa: Wesley Fofana – El francés sabe muy bien cómo jugar con los pies, dando fácil salida a sus compañeros. Es preciso a la hora de ceder la pelota y tiene cualidades para poder sumarse al ataque.

Lateral izquierdo: Marc Cucurella – Uno de los hombres importantes en el esquema porque hace mucho daño cuando se lanza al ataque. Pese a la falta de fuerza física, no se intimida ante los rivales.

Lateral derecho: Malo Gusto – El francés tiene también aptitudes ofensivas, ya que además de saberse desenvolver por ambas bandas como lateral, puede jugar como interior, razón por la cual sólo se ha perdido dos juegos en la temporada.

Pivote: Moisés Caicedo – Pese a haberse levantado su sanción en la Premier League, ahora está inhabilitado en la Carabao Cup. Sigue demostrando que no teme en meter la pierna con fuerza.

Pivote: Reece James – En la jornada pasada logró anotar para evitar la caída de su escuadra. El capitán sabe cómo motivar al resto de sus compañeros, además de su liderazgo cuenta con un gran control del balón.

Mediocentro: Enzo Fernández – En la fecha pasada, el argentino inició en el banquillo, pero esta vez podría ser diferente porque sus cuatro goles y una asistencia lo avalan para ser titular.

Extremo izquierdo: Alejandro Garnacho – Las habilidades del argentino son poco cuestionables porque sabe bien cómo desarrollarse por ambas bandas y el centro. Lleva apenas un tanto en esta campaña, pero buscará lograr su segundo.

Extremo derecho: Pedro Neto – El portugués ha sido partícipe de toda la temporada logrando cinco tantos y tres asistencias, con el 87 por ciento de los minutos jugados.

Delantero: Joao Pedro – Al frente del ataque estaría el brasileño, que también ha estado presente en todos los cotejos de la campaña. En sus 89 por ciento minutos jugados, ha logrado perforar las redes cinco veces y asistir en tres ocasiones.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEA | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Chelsea (4-2-3-1)



Portero: Robert Sánchez

Defensas: Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Malo Gusto

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Reece James, Enzo Fernández

Delanteros: Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Joao Pedro

LA POSIBLE ALINEACIÓN TITULAR DEL ASTON VILLA (4-2-3-1)

Morgan Rogers | Aston Villa/GettyImages

Portero: ‘Dibu’ Martínez

Defensas: Ian Maatsen, Víctor Lindelöf, Ezri Konsa, Matty Cash

Mediocampistas: Amadou Onana, Youri Tielemans, Boubacar Kamara

Delanteros: Morgan Rogers, John McGinn, Ollie Watkins

