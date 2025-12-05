La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Bournemouth

Este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 15 de la Premier League. Desde el Vitality Stadium se enfrentarán el Bournemouth y el Chelsea, después de una jornada intersemanal en la que ambos equipos sufrieron una derrota.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro visitante para este compromiso programado a las 10:00 horas (Estados Unidos), 09:00 horas (México) y 16:00 horas (España).

La posible alineación del Chelsea vs Bournemouth para la Jornada 15 de la Premier League

Moisés Caicedo cumplió su suspensión el partido entre semana | Robin Jones/GettyImages

POR: Robert Sánchez - El portero español cuenta con gran presencia física, destacado por sus reflejos y capacidad para jugar con los pies, clave en la salida de balón del Chelsea.

LD: Malo Gusto - El joven francés de gran proyección, rápido y habilidoso, aporta desborde y solidez en donde sea requerido.

DFC: Wesley Fofana - Cuando está en forma y con ritmo, es considerado uno de los mejores centrales jóvenes del mundo. Es un defensa central moderno con un perfil muy completo: velocidad y explosividad, juego aéreo, salida de balón, versatilidad, etcétera.

DFC: Trevoh Chalobah - Es canterano del Chelsea, versátil y sólido, combina fuerza física con inteligencia táctica, adaptable también al mediocampo.

LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.

MC: Reece James - El capitán y referente, destaca por su versatilidad, visión de juego y potentes centros. En los últimos juegos ha fungido como mediocampista.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

ED: Estevao - El juvenil brasileño ha sido llevado de a poco en el campeonato inglés y ahora aprovechando su versatilidad y velocidad rinde por el sector derecho.

MCO: Enzo Fernández - El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.

ED: Pedro Neto - El portugués es explosivo, conocido por su velocidad y regate, aporta desborde y creatividad en las bandas.

DC: João Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

AFC Bournemouth vs Chelsea FC - Premier League | Michael Steele/GettyImages

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Reece James, Moisés Caicedo; Estevao, Enzo Fernández, Pedro Neto.

Delanteros: João Pedro.

Así se vería la formación del Bournemouth (4-2-3-1)

Portero: Djordje Petrovic.

Defensas: Alex Jimenez, Veljko Milosavljević, Bafode Diakite, Adrien Truffert.

Centrocampistas: Tyler Adams, Alex Scott; Amine Adli, Justin Kluivert, Antoine Semenyo.

Delanteros: Eli Junior Kroupi.

