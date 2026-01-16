La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Brentford
El Chelsea viene de perder 3-2 en Stamford Bridge por la semifinal de ida de la EFL Cup contra el Arsenal y buscará cambiar la cara este sábado enfrentándose al Brentford, un equipo que perdió varias figuras pero aún así es un hueso duro de roer.
La posible alineación del Chelsea
POR: Robert Sanchez – Parece poco probable que el nuevo entrenador haga un cambio de puesto de inmediato, ya que Sánchez está destinado a seguir siendo el número uno del Chelsea.
LD: Malo Gusto – Ocupará el lateral derecho, aportando profundidad y apoyo en la construcción del juego.
DFC: Trevoh Chalobah – La experiencia en la zaga. Ante la baja de Colwill, Chalobah asume el liderazgo defensivo para frenar a Igor Thiago.
DFC: Wesley Fofana – Potencia y recuperación. Necesita mostrar su mejor versión para corregir los espacios que pueda dejar el equipo en transición.
LI: Marc Cucurella – Viene de jugar frente al Arsenal en un gran nivel. Su agresividad será vital para intentar secar a los atacantes del Brentford en las contras.
MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.
MC: Enzo Fernández – El motor del equipo. Con la vuelta de Caicedo, tiene menor responsabilidad en la salida de balón y el control del ritmo, por lo que podrá darle rienda suelta a su faceta creativa.
ED: Estêvão Willian – La joya brasileña ('Messinho'). Su descaro y regate son la esperanza del Chelsea para romper defensas cerradas.
MCO: Pedro Neto – Velocidad al espacio. Su capacidad para atacar la espalda de los laterales será fundamental para los contragolpes.
EI: Alejandro Garnacho - El argentino buscará hacer daño con su velocidad y diagonales desde la izquierda, aprovechando los espacios que pueda dejar la defensa local. Viene de anotar un doblete en el partido frente al Arsenal.
DC: João Pedro - El brasileño que llegó desde el Brighton será la referencia de área, alternando con Marc Guiu ante la baja prolongada de Liam Delap.
Así se vería la alineación del Brentford (4-2-3-1)
Portero: Caoimhin Kelleher
Defensas: Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Rico Henry
Centrocampistas: Yehor Yarmoliuk, Vitaly Janelt
Medios Ofensivos: Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Kevin Schade
Delantero: Igor Thiago.
