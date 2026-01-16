La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Brentford

El Chelsea viene de perder 3-2 en Stamford Bridge por la semifinal de ida de la EFL Cup contra el Arsenal y buscará cambiar la cara este sábado enfrentándose al Brentford, un equipo que perdió varias figuras pero aún así es un hueso duro de roer.

La posible alineación del Chelsea

POR: Robert Sanchez – Parece poco probable que el nuevo entrenador haga un cambio de puesto de inmediato, ya que Sánchez está destinado a seguir siendo el número uno del Chelsea.

LD: Malo Gusto – Ocupará el lateral derecho, aportando profundidad y apoyo en la construcción del juego.

DFC: Trevoh Chalobah – La experiencia en la zaga. Ante la baja de Colwill, Chalobah asume el liderazgo defensivo para frenar a Igor Thiago.

DFC: Wesley Fofana – Potencia y recuperación. Necesita mostrar su mejor versión para corregir los espacios que pueda dejar el equipo en transición.

LI: Marc Cucurella – Viene de jugar frente al Arsenal en un gran nivel. Su agresividad será vital para intentar secar a los atacantes del Brentford en las contras.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

MC: Enzo Fernández – El motor del equipo. Con la vuelta de Caicedo, tiene menor responsabilidad en la salida de balón y el control del ritmo, por lo que podrá darle rienda suelta a su faceta creativa.

Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First Leg | Robin Jones/GettyImages

ED: Estêvão Willian – La joya brasileña ('Messinho'). Su descaro y regate son la esperanza del Chelsea para romper defensas cerradas.

MCO: Pedro Neto – Velocidad al espacio. Su capacidad para atacar la espalda de los laterales será fundamental para los contragolpes.

EI: Alejandro Garnacho - El argentino buscará hacer daño con su velocidad y diagonales desde la izquierda, aprovechando los espacios que pueda dejar la defensa local. Viene de anotar un doblete en el partido frente al Arsenal.

Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First Leg | Marc Atkins/GettyImages

DC: João Pedro - El brasileño que llegó desde el Brighton será la referencia de área, alternando con Marc Guiu ante la baja prolongada de Liam Delap.

Así se vería la alineación del Brentford (4-2-3-1)

Brentford v Sunderland - Premier League - Gtech Community Stadium | John Walton - PA Images/GettyImages

Portero: Caoimhin Kelleher

Defensas: Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Rico Henry

Centrocampistas: Yehor Yarmoliuk, Vitaly Janelt

Medios Ofensivos: Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Kevin Schade

Delantero: Igor Thiago.

