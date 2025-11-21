La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Burnley

La Premier League 2025/26 regresa a la acción con la Jornada 12 tras la pausa por la Fecha FIFA. El Chelsea, que se ha colocado en la tercera posición de la tabla, viaja a Turf Moor para enfrentarse al Burnley este sábado 22 de noviembre.

El conjunto londinense llega en un gran momento de forma y en la parte alta de la clasificación; mientras que los Clarets viven una realidad muy distinta: se ubican en el decimoséptimo puesto y vienen de sufrir una dolorosa derrota por 3-2 ante el West Ham.

Enzo Maresca buscará aprovechar el impulso de su equipo para seguir a la caza del Arsenal y el Manchester City.

La posible alineación del Chelsea vs Burnley

POR: Robert Sánchez - El guardameta español se mantiene inamovible bajo los tres palos. Su seguridad y juego aéreo serán vitales en una cancha complicada como Turf Moor.

LD: Malo Gusto - El lateral francés es una garantía de ida y vuelta. Su capacidad para desbordar y asistir, sumada a su velocidad en el repliegue, lo hacen indiscutible.

DFC: Wesley Fofana - El líder de la zaga. Su anticipación, fuerza física y velocidad para corregir a campo abierto son fundamentales para la línea defensiva alta que propone el equipo.

DFC: Trevoh Chalobah - Acompañando a Fofana, aporta solidez y buen juego aéreo. Su entendimiento con sus compañeros de zaga ha mejorado notablemente en las últimas jornadas.

LI: Marc Cucurella - El campeón de Europa aporta intensidad y garra por la banda izquierda. Su presión tras pérdida es clave para recuperar el balón rápido en campo rival.

MC: Moisés Caicedo - El motor del mediocampo. El ecuatoriano es el encargado del equilibrio, recuperando balones y dando salida limpia al equipo.

MC: Enzo Fernández - El cerebro creativo. Su visión de juego y capacidad para filtrar pases entre líneas son la principal vía para romper el bloque defensivo del Burnley.

ED: Pedro Neto - El extremo portugués aporta desequilibrio y velocidad por la banda. Su capacidad para encarar y buscar el disparo o el centro lo hacen muy peligroso.

MCO: Joao Pedro - Jugando con libertad en la media punta, el brasileño es el nexo entre el mediocampo y el ataque. Su movilidad y técnica individual pueden destrabar el partido.

EI: Alejandro Garnacho - El argentino es vértigo puro. Partiendo desde la izquierda, buscará aprovechar los espacios y su gran pegada para generar ocasiones de gol.

DC: Liam Delap - El joven delantero aporta potencia física y presencia en el área. Su trabajo para fijar a los centrales y su olfato goleador serán la referencia ofensiva de los Blues.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella Mediocampistas : Moisés Caicedo, Enzo Fernández

: Moisés Caicedo, Enzo Fernández Medios Ofensivos : Pedro Neto, Joao Pedro, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, Joao Pedro, Alejandro Garnacho Delantero: Liam Delap

Así se vería la formación del Burnley (4-2-3-1)

El equipo local buscará hacerse fuerte en casa con un esquema que intentará poblar el mediocampo y aprovechar la velocidad de sus extremos para el contragolpe.

Portero : Martin Dúbravka

: Martin Dúbravka Defensas : Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman

: Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman Mediocampistas : Josh Cullen, Florentino Luis

: Josh Cullen, Florentino Luis Medios Ofensivos : Jacob Larsen, Lesley Ugochukwu, Jaidon Anthony

: Jacob Larsen, Lesley Ugochukwu, Jaidon Anthony Delantero: Zian Flemming

El Chelsea parte como claro favorito, pero deberá tener cuidado con un Burnley que necesita urgentemente sumar puntos para escapar de la zona baja de la tabla.

