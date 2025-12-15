La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Cardiff

Este martes 16 de diciembre se llevarán a cabo los cuartos de final de la EFL Cup. Desde el Cardiff City Stadium se enfrentarán el Chelsea y Cardiff por un puesto en la siguiente fase de la competición.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro visitante para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

La posible alineación del Chelsea vs Cardiff para los cuartos de la EFL Cup

Filip Jörgensen tendría minutos de actividad | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

POR: Filip Jörgensen - El portero danés de 23 años, fichado del Villarreal en 2024 es ágil y excelente con los pies; sería titular para darle descanso a Robert Sánchez.

LD: Malo Gusto - El joven francés de gran proyección, rápido y habilidoso, aporta desborde y solidez en donde sea requerido.

DFC: Josh Acheampong - El defensor inglés de 19 años, producto de la academia del Chelsea. Versátil (lateral o central), con gran proyección y ya integrado en el primer equipo.

DFC: Tosin Adarabioyo - El central inglés de 28 años es alto, dominante en el juego aéreo ya con mucha experiencia en el campeonato británico.

LI: Jorrel Hato - El defensor neerlandés de 19 años, es versátil (central o lateral izquierdo), internacional absoluto y uno de los mayores talentos defensivos de Europa.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

MC: Andrey Santos - El mediocampista brasileño de 21 años es dinámico, con llegada al área y buena visión.

ED: Estevao - El juvenil brasileño ha sido llevado de a poco en el campeonato inglés y ahora aprovechando su versatilidad y velocidad rinde por el sector derecho.

MCO: Facundo Buonanotte - El mediapunta o extremo argentino de 20 años, cedido del Brighton en septiembre 2025. Técnico, creativo y con gol; aporta profundidad en ataque.

EI: Jamie Gittens - El extremo inglés de 21 años, fichado del Borussia Dortmund en julio 2025 es veloz, potente en el uno contra uno y preferentemente por izquierda.

DC: Tyrique George - El delantero o extremo inglés de 19 años es un jugador rápido, versátil y prometedor; ha debutado en Premier y Europa, con goles importantes esta temporada.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Filip Jörgensen.

Defensas: Malo Gusto, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato.

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Facundo Buonanotte, Jamie Gittens.

Delanteros: Tyrique George.

Así se vería la formación del Cardiff (4-2-3-1)

Portero: Nathan Trott.

Defensas: Ronan Kpakio, Calum Chambers, Will Fish, Joel Bagan.

Centrocampistas: Joel Colwill, Ryan Wintle, Alex Robertson, Omari Kellyman, Cisn Ashford.

Delanteros: Yousef Salech.

