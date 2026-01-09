La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Charlton
Este sábado 10 de enero se llevarán a cabo la Tercera Ronda de la FA Cup desde The Valley donde se enfrentarán el Charlton y el Chelsea por un puesto en la siguiente fase de la competición. La eliminatoria se juega a partido único.
A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro visitante para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).
La posible alineación del Chelsea vs Charlton para la Tercera Ronda de la FA Cup
P: Robert Sánchez - El portero español cuenta con gran presencia física, destacado por sus reflejos y capacidad para jugar con los pies, clave en la salida de balón del Chelsea.
LD: Malo Gusto - El joven francés de gran proyección, rápido y habilidoso, aporta desborde y solidez en donde sea requerido.
DFC: Tosin Adarabioyo - El central inglés de 28 años es alto, dominante en el juego aéreo ya con mucha experiencia en el campeonato británico.
DFC: Trevoh Chalobah - Es canterano del Chelsea, versátil y sólido, combina fuerza física con inteligencia táctica, adaptable también al mediocampo.
LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.
MC: Reece James - El capitán y referente, destaca por su versatilidad, visión de juego y potentes centros. En los últimos juegos ha fungido como mediocampista.
MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.
MCO: Cole Palmer - Su estilo es frío y letal, excelente visión de juego, pases precisos, regates sutiles y gran capacidad para generar goles y asistencias. Juega como mediapunta, extremo derecho o falso 9, con inteligencia posicional y calma bajo presión.
MCO: Enzo Fernández - El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.
EI: Pedro Neto - El portugués es explosivo, conocido por su velocidad y regate, aporta desborde y creatividad en las bandas.
DC: João Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.
Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)
Portero: Robert Sánchez.
Defensas: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella.
Centrocampistas: Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto.
Delantero: João Pedro.
Así se vería la formación del Charlton (3-1-4-2)
Portero: Thomas Kaminski.
Defensas: Reece Burke, Lloyd Jones, Amari’i Bell.
Centrocampistas: Conor Coventry; James Bree, Joe Rankin-Costello, Luke Berry, Tyreece Campbell.
Delanteros: Miles Leaburn, Charlie Kelman.
