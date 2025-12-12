La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Everton

La jornada 16 de la Premier League nos presenta un duelo atractivo en Stamford Bridge. El Chelsea, que marcha en la quinta posición con 25 puntos, recibe al Everton, sorprendente séptimo clasificado con 24 unidades.

El equipo de Enzo Maresca llega con la necesidad de ganar para no perderle pisada a los líderes, aunque tendrá que lidiar con la ausencia de Moisés Caicedo, quien cumple su último partido de suspensión.

Por su parte, los Toffees vienen haciendo una campaña notable, pero deberán probar su valía en una de las plazas más difíciles de Inglaterra.

La posible alineación del Chelsea vs Everton

POR: Robert Sánchez - El guardameta español se mantiene firme bajo los tres palos. Su seguridad será clave para frenar a un Everton que ha marcado 18 goles en el torneo.

LD: Malo Gusto - Con Reece James moviéndose al medio, el francés ocupará el lateral derecho. Su energía y capacidad para sumarse al ataque son vitales para el esquema de Maresca.

DFC: Benoît Badiashile - Ante la duda de Wesley Fofana por una lesión ocular sufrida entre semana, Badiashile se perfila como titular para aportar salida zurda y contundencia aérea.

DFC: Trevoh Chalobah - El canterano ofrece solidez y velocidad en la zaga. Su entendimiento con Badiashile será fundamental para contener a los delanteros rivales.

LI: Marc Cucurella - El campeón de Europa es indiscutible por la banda izquierda. Su intensidad en la presión y capacidad para asociarse son claves en la construcción del juego.

MC: Enzo Fernández - El cerebro del equipo. Sin su socio habitual Caicedo, tendrá que multiplicar esfuerzos para organizar el juego y dar equilibrio.

MC: Reece James - La gran apuesta táctica. El capitán abandonará la banda para jugar como mediocentro, aportando potencia física, disparo de media distancia y liderazgo en la medular.

ED: Pedro Neto - Velocidad pura. El portugués será el encargado de desbordar por la derecha y buscar el uno contra uno constante.

MCO: Cole Palmer - Tras perderse el duelo ante Atalanta, la estrella inglesa está lista para volver al once inicial. Su creatividad y gol son el factor diferencial del Chelsea.

EI: Alejandro Garnacho - El argentino vive un gran momento. Su descaro y pegada partiendo desde la izquierda son una amenaza constante para cualquier defensa.

DC: João Pedro - Ante la lesión de Liam Delap (que afortunadamente no es grave pero lo deja fuera), el brasileño actuará como falso nueve, moviéndose por todo el frente de ataque para generar espacios.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Malo Gusto, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

: Malo Gusto, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella Mediocampistas : Enzo Fernández, Reece James

: Enzo Fernández, Reece James Medios Ofensivos : Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho Delantero: João Pedro

Así se vería la formación del Everton (4-2-3-1)

El Everton planteará un partido físico, buscando cerrar espacios y aprovechar la calidad de sus atacantes como Jack Grealish y Ndiaye.

Portero : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Defensas : Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko

: Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko Mediocampistas : James Garner, Idrissa Gueye

: James Garner, Idrissa Gueye Medios Ofensivos : Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish

: Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish Delantero: Louie Barry (o Beto)

Un partido crucial para las aspiraciones europeas de ambos equipos, donde el Chelsea buscará imponer su calidad individual ante un Everton muy competitivo.

