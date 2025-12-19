La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Newcastle United

La Premier League regresa este sábado por la tarde con un duelo vibrante en el norte de Inglaterra. El Chelsea, situado en la cuarta posición, visita al Newcastle United, que marcha duodécimo pero está a solo seis puntos de distancia de los londinenses.

El equipo de Enzo Maresca llega con la moral alta tras victorias consecutivas ante Everton y Cardiff, pero enfrenta una prueba histórica: han perdido sus últimos cuatro partidos en St James' Park.

Por su parte, Eddie Howe llega bajo presión tras perder ante el Sunderland, aunque los Magpies se mantienen invictos en sus últimos cinco partidos de liga en casa y accedieron a las semifinales de la copa.

Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter Final | Darren Walsh/GettyImages

La posible alineación del Chelsea vs Newcastle

POR: Robert Sánchez - El guardameta español se mantiene bajo los tres palos, buscando ser el cerrojo en una plaza complicada.

LD: Malo Gusto - Ocupará el lateral derecho, aportando profundidad y apoyo en la construcción del juego.

DFC: Wesley Fofana - Liderará la zaga central. Su velocidad y capacidad de anticipación serán vitales para frenar a Gordon y Elanga.

DFC: Tosin Adarabioyo - Acompañará a Fofana en el eje de la defensa, aprovechando su envergadura para el juego aéreo. Levi Colwill sigue fuera por su lesión de rodilla.

LI: Marc Cucurella - El lateral español, un fijo en esa posición, regresa al once titular tras cumplir su sanción en la EFL Cup.

Chelsea v Everton - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

MCD: Moisés Caicedo - Una de las grandes noticias para Maresca. El ecuatoriano vuelve tras cumplir tres partidos de suspensión doméstica y aportará el equilibrio necesario. Romeo Lavia sigue lesionado y no volverá hasta 2026.

MC: Enzo Fernández - El campeón del mundo será el socio de Caicedo en la medular, encargado de la distribución y el ritmo del juego. Darío Essugo sigue de baja por lesión en el muslo.

ED: Pedro Neto - Aportará desborde por la banda. La baja de última hora de Estevao Willian por un problema muscular le asegura minutos importantes.

MCO: Cole Palmer - La estrella del equipo está lista para jugar. Tras descansar en la copa por precaución, se espera que retome la batuta ofensiva.

EI: Alejandro Garnacho - El argentino buscará hacer daño con su velocidad y diagonales desde la izquierda, aprovechando los espacios que pueda dejar la defensa local.

DC: João Pedro - Ante la baja prolongada de Liam Delap por una lesión en el hombro, João Pedro será la referencia en ataque en St James' Park.

Chelsea v Everton - Premier League | Robin Jones/GettyImages

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella

: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella Mediocampistas : Moisés Caicedo, Enzo Fernández

: Moisés Caicedo, Enzo Fernández Medios Ofensivos : Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho Delantero: João Pedro

Así se vería la formación del Newcastle (4-3-3)

Eddie Howe intentará hacer valer su fortaleza en casa con un tridente rápido arriba.

Portero : Aaron Ramsdale

: Aaron Ramsdale Defensas : Tino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall

: Tino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall Mediocampistas : Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Lewis Miley

: Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Lewis Miley Delanteros: Anthony Gordon, Nick Woltemade, Anthony Elanga

El Chelsea busca acercarse al tercer lugar, mientras que el Newcastle necesita ganar para calmar las aguas tras la derrota en el derbi.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE