La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Pafos

La UEFA Champions League está de vuelta para jugar la Jornada 7. El Chelsea, con ocho puntos, quiere meterse entre los ocho primeros de la tabla general para calificarse de forma directa a los octavos de final, así que debe darlo todo para poderse llevar los tres puntos frente al Pafos de Chipre, que por ahora, con seis unidades, está eliminado. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 21 de enero en Stamford Bridge.

Reece James underlines the importance of Brentford victory. 💬 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 18, 2026

En la fecha pasada, los Blues perdieron 2-1 frente al Atalanta de Italia pese a la diana del brasileño Joao Pedro, mientras el equipo chipriota también sucumbió 2-0 contra la Juventus de Italia. Esta será la primera vez que los dos se enfrenten en un encuentro oficial.



Lamentablemente para la causa del técnico Liam Rosenior, podría no contar con algunos jugadores a causa de las lesiones y enfermedades. Cole Palmer participó el fin de semana ante el Brentford jugando los 90 minutos y marcando desde el manchón penal, sin embargo, generó preocupación al final del duelo cuando lo vieron vendado de la ingle, una zona con la que ha estado batallando esta temporada, además de problemas en el muslo y los dedos del pie.



Posiblemente el brasileño Estevao Willian esté de vuelta, pues a pesar de perderse el choque de la Premier League, eso se debió a una enfermedad que le hacía doler mucho el pecho, mismo caso que el extremo Jamie Gittens. Ya en el caso del lateral francés Malo Gusto, continuó con algunos problemas musculares, sin tener una fecha de regreso estipulada. Asimismo, Tosin Adarabioyo fue titular contra las Abejas, pero fue retirado antes de la hora de juego para recibir tratamiento por una aparente lesión en el tendón de la corva.

🔵 Rosenior explains why Estevao was absent vs Brentford...

🔗 Our head coach also heaps the praise on Palmer and James...#CFC | #CHEBRE — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 18, 2026

Con respecto al pivote belga Roméo Lavia, ya regresó a los entrenamientos en solitario, pero aún no tiene fecha de retorno porque sigue con su rehabilitación. Finalmente, el zaguero Levi Colwill todavía se recupera de su grave lesión de rodilla.



Aquí está la posible alineación del Chelsea para el encuentro:

La posible alineación del Chelsea:

Joao Pedro | Darren Walsh/GettyImages

Portero: Robert Sánchez – Con todo lo que está en juego, el guardameta debe de salir en una gran noche. Ha participado en cinco de seis partidos, recibiendo siete dianas, pero ha dejado dos veces en cero su meta.

Defensa: Wesley Fofana – Pensando en que Tosin Adarabioyo pueda no estar al cien, esta sería la oportunidad del francés de aparecer en el once inicial, lo cual no sería nuevo porque ha tenido presencia en tres jornadas.

Defensa: Trevoh Chalobah – Quien si repetiría en el once sería el de ascendencia sierraleonés. A pesar de haber disputado los 90 minutos del fin de semana en la liga se mantiene en un gran nivel físico, siendo aquel que lidere la parte baja.

Lateral izquierdo: Marc Cucurella – Ya es habitual. No hay quien le pueda quitar su sitio al español, que suele ser de gran ayuda en el tema ofensivo gracias a que pisa continuamente el área rival.

Lateral derecho: Reece James – El capitán tampoco podría faltar. También se perdió uno de los duelos anteriores, pero es un gran apoyo por la lateral, tanto que ya aportó dos asistencias.

Pivote: Andrey Santos – Debido a las bajas ya mencionadas que podrían existir, al brasileño le tocaría apoyar en la doblete contención. A pesar de contar apenas con 29 por ciento de los minutos jugados en el torneo ya brindó dos asistencias.

Pivote: Moisés Caicedo – El peso pesado de la contención. El ecuatoriano ha estado presente en todos los encuentros del campeonato, ya que tiene un fuerte peso dentro del esquema. Viene de jugar los 90 minutos en la liga.

Mediocentro: Enzo Fernández – Con la posible ausencia de Cole Palmer, al argentino le tocará ser el pensante en el centro del campo, aparte viene de poner una asistencia contra las Abejas. Será uno de los hombres clave en este cotejo.

Extremo izquierdo: Alejandro Garnacho – Si Jamie Gittens sigue sin estar al cien por ciento físicamente, al argentino podría tocarle estar más tiempo en el campo, lo que le serviría para tratar de buscar su segundo tanto del torneo.

Extremo derecho: Pedro Neto – Sin saber si Estevao estará disponible o no, el portugués sería el elegido para hacer daño por los costados. Hasta ahora, no ha podido perforar las redes en el torneo.

Delantero: Joao Pedro – El brasileño viene de marcar en la liga a través de una pena máxima que significó el triunfo de su escuadra. Le lleva ventaja a Liam Delap para ser el que arranque el choque.

Liam Rosenior, Trevoh Chalobah | Darren Walsh/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Chelsea (4-3-3)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Reece James

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández

Delanteros: Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Joao Pedro

La posible alineación del Pafos FC (3-4-2-1)

David Luiz | SOPA Images/GettyImages

Portero: Neophytos Michael

Defensas: David Luiz, David Goldar, Derrick Luckassen

Mediocampistas: Joao Correia, Pepe Figueiredo, Ivan Sunjic, Bruno Felipe

Delanteros: Anderson Silva, Vlad Dragomir, Mislav Orsic

