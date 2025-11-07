La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse a los Wolves

La Jornada 11 de la Premier League 2025/26 presenta un duelo interesante en Stamford Bridge este sábado 8 de noviembre. El Chelsea, que ocupa el séptimo lugar de la tabla, busca encontrar consistencia en la liga.

Aunque vienen de una importante victoria por 1-0 sobre el Tottenham Hotspur en la jornada anterior, su semana europea fue frustrante, dejando escapar una ventaja y empatando 2-2 contra el Qarabag.

Ahora los dirigidos por Enzo Maresca se enfrentan a unos Wolves que llegan golpeados, pues sufrieron una dura derrota 3-0 ante el Fulham el fin de semana pasado y, para empeorar las cosas, perdieron al defensor Emmanuel Agbadou por una tarjeta roja, quien estará suspendido para este encuentro.

La enfermería del Chelsea también está llena, entre los que destacan la nueva lesión de Romeo Lavia (muslo) y las ausencias continuas de Cole Palmer (ingle) y Levi Colwill (LCA).

Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

La posible alineación del Chelsea vs Wolves: jugador por jugador

POR: Robert Sanchez - El guardameta español es el titular indiscutible para Maresca. Su seguridad bajo los tres palos será clave ante un equipo que buscará el contragolpe.

LD: Malo Gusto - Un lateral con gran proyección ofensiva y solidez defensiva, encargado de recorrer la banda derecha.

DFC: Wesley Fofana - Ante la plaga de lesiones en la zaga, el francés asume el liderazgo. Su velocidad y fuerza en el mano a mano son vitales.

DFC: Trevoh Chalobah - El complemento de Fofana en la central. Aporta seguridad en el juego aéreo y orden táctico, aprovechando las bajas de Colwill y Badiashile.

LI: Marc Cucurella - Dueño del carril izquierdo, su energía incansable le permite ser un pilar tanto en defensa como en las transiciones rápidas.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-CHELSEA-AJAX | GLYN KIRK/GettyImages

MC: Moises Caicedo - El ancla del mediocampo. Es el encargado de la recuperación, el equilibrio táctico y de proteger a los centrales.

MC: Enzo Fernandez - El cerebro del equipo. El campeón del mundo maneja los hilos del partido con su visión de juego y precisión en el pase.

ED: Pedro Neto - El extremo portugués se ha recuperado de un golpe menor y será el encargado de desequilibrar por la derecha, enfrentándose a su antiguo club.

MCO: Joao Pedro - El autor del gol de la victoria contra los Spurs. Jugando como mediapunta, su movilidad y capacidad para encontrar espacios serán claves.

EI: Alejandro Garnacho - El argentino, que rescató al equipo en la Champions League a mitad de semana, aportará su regate y velocidad por la banda izquierda.

DC: Liam Delap - Tras cumplir su suspensión doméstica, el delantero centro está listo para regresar al once titular. Su presencia física y olfato goleador son necesarios ante las bajas.

Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Robert Sanchez

: Robert Sanchez Defensas : Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, M. Cucurella

: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, M. Cucurella Medios : Moises Caicedo, Enzo Fernandez

: Moises Caicedo, Enzo Fernandez Medios Ofensivos : Pedro Neto, Joao Pedro, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, Joao Pedro, Alejandro Garnacho Delantero: Liam Delap

Así se vería la formación de Wolves (3-4-2-1)

Los Wolves deberán reconfigurar su alineación. No contarán con el defensor Emmanuel Agbadou por suspensión, ni con los lesionados Matt Doherty, Leon Chiwome y Rodrigo Gomes. Se espera que Ladislav Krejci se mantenga en la zaga y que jugadores como Joao Gomes o Jackson Tchatchoua entren al once.

Portero : S. Johnstone

: S. Johnstone Defensas : Ladislav Krejci, Santiago Bueno, Toti Gomes

: Ladislav Krejci, Santiago Bueno, Toti Gomes Mediocampistas : Jackson Tchatchoua, Marshall Munetsi, Joao Gomes, Hugo Bueno

: Jackson Tchatchoua, Marshall Munetsi, Joao Gomes, Hugo Bueno Medios Ofensivos : Jean-Ricner Bellegarde, Andre

: Jean-Ricner Bellegarde, Andre Delantero: Jorgen Strand Larsen

Los Blues buscarán hacerse fuertes en casa para escalar posiciones en la tabla de la Premier League.

