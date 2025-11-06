Enzo Maresca trata de justificar el sorprendente resultado del Chelsea en la Champions League frente al Qarabağ

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, pareció atribuir parte de la responsabilidad del desliz que tuvo su equipo ante el Qarabağ en la Champions League a las secuelas del Mundial de Clubes de este verano.

Los Blues realizaron un largo viaje a mitad de semana a los confines orientales del fútbol europeo, jugando el miércoles por la noche en Bakú, la capital de Azerbaiyán.

Se esperaba que el Chelsea ganara de forma convincente, pero el Qarabağ dio la sorpresa y se llevó un punto: los locales ganaban 2-1 al descanso y el equipo de Maresca necesitó un gol del suplente Alejandro Garnacho en la segunda parte para igualar el marcador a 2-2 y al menos evitar una derrota vergonzosa.

Es la primera vez en ocho encuentros contra equipos ingleses que el Qarabağ no ha perdido. El partido contra el Liverpool el 28 de enero, en la última jornada de la fase de grupos, será su noveno enfrentamiento.

Historial del Qarabağ contra clubes ingleses

Azerbaijani side Qarabağ continued their impressive Champions League campaign by holding Chelsea to a 2–2 draw in Baku.



They are currently 13th in the table, above European heavyweights such as Atlético Madrid, Napoli, Juventus, Bayer Leverkusen and Ajax. pic.twitter.com/EEQr6dGnIl — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) November 5, 2025

Partidos jugados: 8, Victorias: 0, Empates: 1, Derrotas: 7

Temporada Resultado Competición 2015–16 Tottenham Hotspur 3–1 Qarabağ Europa League 2015–16 Qarabağ 0–1 Tottenham Hotspur Europa League 2017–18 Chelsea 6–0 Qarabağ Champions League 2017–18 Qarabağ 0–4 Chelsea Champions League 2018–19 Qarabağ 0–3 Arsenal Europa League 2018–19 Arsenal 1–0 Qarabağ Europa League 2024–25 Tottenham Hotspur 3–0 Qarabağ Europa League 2024–25 Qarabağ 2–2 Chelsea Champions League

Maresca: La rotación del Chelsea es consecuencia del Mundial de Clubes

Enzo Fernández no fue titular en el partido de Bakú | Visionhaus/GettyImages

Maresca ha realizado rotaciones constantes en las competiciones de copa esta temporada, con el objetivo de mantener a los jugadores lo más frescos posible para afrontar los múltiples frentes.

La dupla titular de mediocampistas, Moisés Caicedo y Enzo Fernández, comenzó el partido contra el Qarabağ en el banquillo, aunque Caicedo terminó ingresando al campo a los ocho minutos para reemplazar al lesionado Roméo Lavia. Malo Gusto también descansó desde el inicio, mientras que Wesley Fofana no fue convocado.

“La intención era dar descanso a Enzo, a Moisés, a Malo, a más jugadores, porque no pueden jugar cada tres días. Necesitan recuperarse de la temporada pasada”, explicó Maresca posteriormente al defender su alineación.

Añadió: “El Mundial de Clubes nos afecta mucho. Intentamos rotar la plantilla. Cuando se gana, nadie habla de eso. Cuando perdemos, todos se centran en ello, y ahora creo que es importante recuperar energías para el sábado [contra los Wolves en la Premier League] y volver a intentarlo”.

La campaña del Chelsea en el Mundial de Clubes comenzó el 16 de junio, menos de tres semanas después de la victoria en la final de la Conference League a finales de mayo. Completaron el torneo de verano, derrotando al Paris Saint-Germain en la final el 13 de julio, tan solo un mes y cuatro días antes del inicio de la temporada 2025-26 de la Premier League. El tiempo de descanso fue limitado.

