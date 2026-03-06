La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse a Atlas

Atlas y Chivas se enfrentarán este sábado 7 de marzo en una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los duelos más pasionales del futbol mexicano. Los Zorros llegan ubicados en la séptima posición de la tabla general con 13 puntos tras ocho jornadas, mientras que el Rebaño Sagrado ocupa el tercer lugar con 18 unidades.

En cuanto a antecedentes recientes, el balance es ligeramente favorable para los rojiblancos: en los últimos diez enfrentamientos entre ambos, Chivas registra cuatro victorias, por tres triunfos de los rojinegros y tres empates.

A continuación, te presentamos las posibles alineaciones que podrían presentar ambas escuadras para esta nueva edición del Clásico Tapatío.

La posible alineación de Chivas vs Atlas

POR: Raúl Rangel – El "Tala" se ha consolidado por su buen juego de pies y su capacidad de reacción bajo palos. El arquero mexicano está teniendo un buen semestre y apunta a ser el titular de la selección en el Mundial de 2026.

DEF: Daniel Aguirre – El mexicoamericano es un elemento polivalente que aporta frescura y recorrido. Es el comodín de Gabriel Milito y puede jugar tanto en la mitad de la cancha y también como defensa central. Se compagina de manera perfecta con Ledezma.

DEF: Diego Campillo – El defensa central mexicano destaca por su salida limpia desde el fondo y su buen manejo de balón con los pies. El exjugador de FC Juárez llega para asumir el rol que dejó vacante Luis Romo, quien volvió a lesionarse en el duelo frente a Toluca.

DEF: José Castillo – El exjugador del Pachuca es una garantía jugando tanto de central como de lateral. Castillo se ha consolidado en línea de tres junto con Aguirre y Campillo; suma siete partidos disputados en el Clausura 2026.

DEF: Richard Ledezma – Ledezma es un lateral con alma de mediocampista. Aporta muchísima técnica individual y claridad en el último tercio del campo. Está peleando por un lugar en la lista final para ir al Mundial de 2026.

DEF: Bryan González – La 'Cotorra' es un carrilero explosivo que se suma muy bien al ataque. Es capaz de desbordar por pura zancada, aunque necesita mejorar la toma de decisiones al momento de enviar el centro final al área.

MED: Fernando González – Aunque se lleva muchas críticas, González aporta equilibrio del Rebaño. El "Oso" hace el trabajo sucio y desgasta al rival; su labor es oscura pero vital, barriendo la zona medular para liberar a los creativos.

MED: Omar Govea – Parece que Milito apostará por Govea de nueva cuenta ante la ausencia de Luis Romo. Aporta la pausa y el criterio necesarios en la distribución. Está peleando por el puesto con Brian Gutiérrez.

DEL: Roberto Alvarado – El "Piojo" es el elemento más importante del Rebaño en ofensiva. Alvarado es una pieza inamovible en el esquema de Milito y es quien mueve los hilos en el último tercio de la cancha. Esta temporada suma un gol y una asistencia.

DEL: Efraín Álvarez – Efraín tiene una gran capacidad para filtrar pases y su disparo de media distancia son de primer nivel. El extremo mexicoamericano suma un gol y una asistencia esta campaña.

DEL: Armando González – La "Hormiga" es un delantero de instinto puro y movilidad incesante que por momentos recuerda a Javier "Chicharito" Hernández. Destaca por saber estar en el lugar correcto en el momento preciso. Suma cinco goles en el Clausura 2026.

Así se vería la formación de Chivas (5-2-3)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Diego Campillo, Diego Aguirre, José Castillo, Bryan González

Centrocampistas: Fernando González, Omar Govea

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González

Así se vería la formación del Atlas (5-4-1)

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Sergio Hernández

Centrocampistas: Aldo Rocha, Edgar Zaldíva, Arturo González, Paulo Ramírez

Delanteros: Eduardo Aguirre

