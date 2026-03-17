La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse a León

A media semana las Chivas de Guadalajara recibirán a Club León en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro reprogramado debido a la disputa de la Copa de Leyendas que se llevó a cabo en el Estadio Akron el pasado 3 de marzo de este año.

Los Esmeraldas llegan sin entrenador a este duelo luego de la renuncia de Ignacio Ambríz, pero con la convicción de sacarle tres puntos al Rebaño Sagrado, ya que en las últimas dos ocaiones en las que se han visto las caras, les han logrado arrebatar el triunfo, ambas ocasiones en el Estadio Nou Camp.

🇦🇹 Arrancando nuestra semana de doble jornada 👊🏻 pic.twitter.com/1Jm8YwW8PC — CHIVAS (@Chivas) March 16, 2026

POR: Raúl Rangel - Tuvo un partido por demás tranquilo contra Santos en donde solo recibió un disparo a gol que pudo contener de buena manera. Siempre estará en la cancha hasta que se vaya a la Copa del Mundo.

LD: Richard Ledezma - Se especuló que este hombre no vería actividad en esta jornada después de llegar a cinco amarillas, pero al ser un partido reprogramado, la quinta amonestación la cumplirá contra Rayados del Monterrey. Dio una asistencia en su último encuentro.

DFC: Daniel Aguirre - El juvenil no participó contra Santos, pero volverá a las canchas para que Gabriel Milito vuelva a su afamada línea de cinco que ha ostentado todo este campeonato. Es una pieza clave para el argentino.

DFC: Diego Campillo - Este central ha hecho un papel maravilloso en la ausencia de Luis Romo y hará que el estratega rojiblanco tenga muchas dudas para cuando este vuelva a las canchas. Reparte, corta pelotas, va bien por arriba, lo hace todo.

DFC: José Castillo - Este hombre además de facilitarle la vida al equipo en zona baja, suele ser clave con la pelota en los pies, tanto es así que frente a Santos completó el 94% de sus pases a un compañero.

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

LI: Bryan González - Al minuto 74 del partido contra los Guerreros, este hombre tuvo un disparo que terminó en el poste, lo cual nos habla de su gran vocación de irse al frente y buscar siempre el arco rival.

MD: Roberto Alvarado - El 'Piojo' tuvo algunos disparos a puerta, incluído uno que terminó en el poste después de un pase de Brian Gutiérrez, además de crear cuatro oportunidades para que el Rebaño terminara jugadas de gol.

MC: Rubén González - El 'Oso' no comenzó el segundo tiempo de su último encuentro, se decía que pudo haber sido por lesión, pero la realidad es que puso en predicamentos al parado de Milito, ya que recibió una amarillo y con su salida volvieron a línea de cinco.

MI: Omar Govea - Este hombre es el sostén del equipo, tiene actuaciones sobresalientes, pero sin ser el de más reflectores en el equipo. Recuperó seis pelotas, interceptó balones y se fue amonestado.

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

DD: Ángel Sepúlveda - Ha sabido ser la mancuerna perfecto del 'Hormiga'. Tuvo un disparo al arco de Acevedo y creó dos oportunidades de gol. Sin embargo, no pudo asistir y marcar, pero siempre se hace presente en el área rival.

DI: Armando González - El 'Otaku del Gol' marcó en dos ocasiones apenas al abrir el encuentro, al 12' y al 31', Sigue siendo el segundo puesto de la tabla de goleo del Clausura 2026 con ocho tantos, dos abajo de Joao Pedro.

Así se vería la posible alineación de Chivas (5-3-2)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González

Mediocampistas: Roberto Alvarado, Rubén González, Omar Govea

Delanteros: Ángel Sepúlveda, Armando González

Así se vería la posible alineación de León (4-4-2)

Portero: Jordan Garcia

Defensas: Valentín Gauthier, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Christopher Mora

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Juan Domínguez, Nicolás Vallejo

Delanteros: Ismael Díaz, Díber Cambindo

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