La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse a Necaxa

Estamos en la recta final del del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, esta misma semana concluye la fase regular del certamen y nos enfocaremos en la Fiesta Grande.

A mitad de semana tendremos la Jornada 16 el miércoles 22 de abril a las 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México) desde el Estadio Victoria entre el Club Necaxa y el Club Deportivo Guadalajara.

De esa manera, te dejamos con la posible alineación del conjunto rojiblanco para visitar al cuadro hidrocálido.

La posible alineación de Chivas vs Necaxa para la Jornada 16 de la Liga MX

Armando González compite por el título de goleo y lleva 12 dianas junto a Joao Pedro a falta de dos fechas | Jam Media/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero seguro, con grandes reflejos y muy buenas salidas. En Chivas se ha consolidado como titular indiscutible y se perfila para ser el titular en la selección mexicana en el Mundial 2026.

DFC: Daniel Aguirre - El central mexicano ha disputado la mayoría de los partidos como titular, es un elemento con buena recuperación y distribución que también puede desempeñarse como mediocampista cuando es necesario.

DFC: Diego Campillo - El defensa puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. Ha destacado por su solidez, buena salida de balón, lectura de juego y personalidad, convirtiéndose de inmediato en un jugador inamovible.

DFC: José Castillo - Es uno de los centrales titulares del cuerpo técnico se ha ganado la confianza gracias a su buen trabajo y buenas actuaciones, suele ser sólido, fuerte en marca y anticiparse en las jugadas.

MD: Richard Ledezma - El polifuncional mediocampista se hizo de la titularidad, gracias a su técnica, visión de juego y llegada al área. Podría representar a la selección mexicana en el Mundial 2026. Milito dijo que estaría recuperado de su lesión para este juego, así que debería ser titular.

MC: Fernando González - Conocido por su fuerza física, recuperación de balones, distribución y garra en la media cancha. Se hizo de la titularidad y es el capitán del equipo. El juego pasado fue suplente.

MC: Luis Romo - El experimentado mediocampista destaca por su entrega, a pesar de tener un físico corpulento se la juega en cada jugada. El juego anterior fue central y tras recuperar a algunos elementos podría volver a la contención.

MI: Brian Gutiérrez - El exjugador del Chicago Fire llegó para quedarse en el fútbol mexicano, es pieza clave del buen rendimiento del conjunto tapatío y es un posible jugador que representará a México en el Mundial 2026.

MCO: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es uno de los líderes del equipo. Es rápido, veloz y regateador con gran visión y gol. Sacrificio defensivo, recupera balones y genera ocasiones. Es un infaltable en el esquema del equipo desde hace años.

MCO: Efraín Álvarez - Es otro de los jugadores clave del equipo en la zona ofensiva, es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos. Se ha ganado la titularidad con el equipo.

DC: Armando González - "La Hormiga" se ha ganado el puesto titular del ataque rojiblanco gracias a su olfato goleador y dinamismo en la ofensiva. Muchos habrán pensado que lo hecho en el primer certamen fue pura suerte, pero nuevamente ha demostrado su olfato goleador tanto que podría ganar su segundo título de goleo individual y de manera consecutiva. Actualmente es líder con 12 goles junto a Joao Pedro.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez.

Delantero: Armando González.

Así se vería la formación titular de Necaxa (3-1-4-2)

Portero: Ezequiel Unsain.

Defensas: Raúl Martínez, Alexis Peña, Javier Méndez.

Centrocampistas: Facundo Gutiérrez; Ricardo Monreal, Danny Leyva, Agustín Almendra, Cristian Calderón.

Delantero: Tomás Badaloni y Javier Ruiz.

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