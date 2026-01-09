La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse a Pachuca

Este sábado 10 de enero se llevará a cabo la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Pachuca.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del Rebaño Sagrado para este compromiso programado a las 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 00:00 horas (España).

La posible alineación de Chivas vs Pachuca para la Jornada 1 de la Liga MX

'La Hormiga' arrancaría como suplente en la jornada inaugural | ULISES RUIZ/GettyImages

P: Raúl Rangel - Es un portero alto y seguro, con grandes reflejos y capacidad para mantener la portería en cero. Excelente en salidas, juego con los pies y atajadas clave bajo presión. Consolidado como titular indiscutible.

LD: Richard Ledezma - El polifuncional (originalmente mediocampista ofensivo, adaptado a lateral). Gran técnica, visión de juego, regate y llegada al área. Asociativo en salida de balón, recupera bien y aporta en ataque con asistencias y goles.

DFC: Daniel Aguirre - Es un mediocampista box-to-box, con buena recuperación y distribución. Dinámico, presiona alto y apoya en transiciones. Buen pase y llegada ocasional al área. Mexicoamericano, aporta equilibrio en el medio.

DFC: Luis Romo - Es un jugador muy versátil (puede jugar central, líbero o mediocampista). Tiene gran golpeo de balón (largo y tiro), visión, recuperación y liderazgo. Fuerte en duelos aéreos, salida de balón limpia y comprensión táctica.

LI: José Castillo - Es un central joven y sólido, fuerte en marca, duelos y anticipación. Buena salida de balón y concentración. Parte de la renovación defensiva del equipo.

MCD: Bryan González - Lateral ofensivo, rápido y con buen centro. Apoya mucho en ataque, regatea bien y defiende con intensidad. Canterano con proyección alta.

MCD: Omar Govea - Es un mediocampista organizador, con excelente pase y visión. Controla el ritmo, recupera y distribuye. Experiencia en Europa, aporta calma y calidad técnica.

MD: Brian Gutiérrez - Es un talentoso mexicoamericano. Regateador, creativo, con gol y asistencia. Juega por bandas o entre líneas, gran técnica y velocidad.

MCO: Efraín Álvarez - Es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos. Visión para asistir, tiro de media distancia y creatividad.

MI: Roberto Alvarado - Uno de los líderes del equipo. Regateador nato, rápido, con gran visión y gol. Sacrificio defensivo, recupera balones y genera ocasiones. Pie izquierdo letal, clave en momentos importantes.

DC: Ángel Sepúlveda - Es un delantero experimentado (vivirá su segunda etapa en Chivas). Presencia en área, buen cabezazo y olfato goleador. Aporta liderazgo y experiencia en el ataque renovado.

Así se vería la formación titular de Chivas (4-2-3-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo.

Centrocampistas: Bryan González, Omar Govea; Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.

Delantero: Ángel Sepúlveda.

Así se vería la formación titular de Pachuca (4-1-3-2)

Portero: Carlos Moreno.

Defensas: Alan Mozo, Bauermann, Barreto, García.

Centrocampistas: Carvalho; Luis Quiñones, Oussama Idrissi, Kenedy.

Delantero: Enner Valencia y Salomón Rondón.

