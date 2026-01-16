La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse a Querétaro

Este sábado 17 de enero se llevará a cabo la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y Club Querétaro.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del Rebaño Sagrado para este compromiso programado a las 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 01:00 horas (España).

La posible alineación de Chivas vs Querétaro para la Jornada 3 de la Liga MX

P: Raúl Rangel - Es un portero alto y seguro, con grandes reflejos y capacidad para mantener la portería en cero. Excelente en salidas, juego con los pies y atajadas clave bajo presión. Consolidado como titular indiscutible.

DFC: Richard Ledezma - El polifuncional (originalmente mediocampista ofensivo, adaptado a lateral). Gran técnica, visión de juego, regate y llegada al área. Asociativo en salida de balón, recupera bien y aporta en ataque con asistencias y goles.

DFC: José Castillo - Es un central joven y sólido, fuerte en marca, duelos y anticipación. Buena salida de balón y concentración. Parte de la renovación defensiva del equipo.

DFC: Bryan González - Es un versátil defensor, rápido y con buen centro. Apoya mucho en ataque, regatea bien y defiende con intensidad. Canterano con proyección alta.

MD: Daniel Aguirre - Es un mediocampista box-to-box, con buena recuperación y distribución. Dinámico, presiona alto y apoya en transiciones. Buen pase y llegada ocasional al área. Mexicoamericano, aporta equilibrio en el medio.

MC: Luis Romo - Es un jugador muy versátil (puede jugar central, líbero o mediocampista). Tiene gran golpeo de balón (largo y tiro), visión, recuperación y liderazgo. Fuerte en duelos aéreos, salida de balón limpia y comprensión táctica.

MC: Omar Govea - Es un mediocampista organizador, con excelente pase y visión. Controla el ritmo, recupera y distribuye. Experiencia en Europa, aporta calma y calidad técnica.

MI: Efraín Álvarez - Es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos. Visión para asistir, tiro de media distancia y creatividad.

MCO: Roberto Alvarado - Uno de los líderes del equipo. Regateador nato, rápido, con gran visión y gol. Sacrificio defensivo, recupera balones y genera ocasiones. Pie izquierdo letal, clave en momentos importantes.

MCO: Brian Gutiérrez - Es un talentoso mexicoamericano. Regateador, creativo, con gol y asistencia. Juega por bandas o entre líneas, gran técnica y velocidad.

DC: Armando González - Se especulaba que podría arrancar el torneo como suplente, pero siendo uno de los actuales campeones de goleo era injusto y por ende, en la Fecha 1 fue titular y para no variar anotó un gol.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Richard Ledezma, José Castillo, Bryan González.

Centrocampistas: Daniel Aguirre, Luis Romo, Omar Govea, Efraín Álvarez; Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez.

Delantero: Armando González.

Así se vería la formación titular de Querétaro (4-1-4-1)

Portero: Guillermo Allison.

Defensas: Jaime Gómez, Diego Reyes, Santiago Homenchenko, Francisco Venegas.

Centrocampistas: Lucas Abascia; Lucas Rodríguez, Jean Unjanque, Michael Carcelén, Jhojan Julio.

Delantero: Ali Ávila.

