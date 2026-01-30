La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse al San Luis

Las Chivas de Guadalajara vuelven a las acciones en el Clausura 2026 de la Liga MX y lo harán al visitar al Atlético San Luis en la Jornada 4, partido que se disputará este sábado 31 de enero en el Estadio Libertad Financiera, sitio en el que el chiverío cayó tres goles por uno en su última visita hace casi un año.

El Rebaño Sagrado contará con plantel completo luego del retorno de sus ocho jugadores al redil. Será así que buscarán su cuarto triunfo consecutivo en este certamen para mantenerse en la cima de la clasificación de manera momentánea, misma que lideran con 9 puntos de 9 posibles hasta el momento.

POR: Raúl Rangel - Pareciera que el 'Tala' de a poco se gana el puesto para ser el arquero titular de la selección mexicana y de seguir con actuaciones como las que tiene con los rojiblancos, nadie le quitará ese puesto.

LD: Richard Ledezma - El ir y venir de este jugador no se ve mucho en México. Ya lo probó Aguirre y al parecer le llenó el ojo. Richard quiere estar en la Copa del Mundo y trabajará al 200% para poder cumplir su sueño.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

DFC: Daniel Aguirre - Lo que hace este joven es digno de admración, tiene apenas unos minutos en Liga MX y pareciera que lleva toda una vida. Cayó como anillo al dedo para Milito.

DFC: Luis Romo - De a poco este experimentado jugador se ganó un puesto y se adaptó a una posición que hoy lo tiene en boca de todos. Parte como central, pero llega con mucha facilidad al arco contrario.

DFC: José Castillo - No se entiende cómo este hombre no tiene convocatorias con el Tri, pero es otro que a pesar de su corta edad y su poca experiencia, trabaja como nadie. Va por la banda y como interior sin chistar.

LI: Brian González - Este es otro jugador que saber perfecto lo que hace. En la línea de cinco de Gabriel explota mucho el llegar con la pelota al área rival y eso le ha valido marcar ya tres goles.

ID: Brian Gutiérrez - Con apenas 22 años y después de hacer una carrera en la MLS, Gutiérrez ha caído de maravilla en la órbita rojiblanca. Pelea, encara, dispara y siempre busca al compañero mejor colocado.

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

MCD: Omar Govea - Se le criticó mucho a su llegada a Chivas pero de a poco se ha ganado un puesto como titular. Sentó al 'Oso' González y pareciera que no quiere volver a las sombras.

MCO: Roberto Alvarado - No arrancó el torneo de buena forma, pero va agarrando paso y todos sabemos que si el 'Piojo' encuentra ritmo, pocos con su nivel y características en el balompié azteca.

II: Efraín Álvarez - Ya se asentó en el equipo, es otro que pocas veces falla un pase o un disparo al marco. Aunque suele salir de cambio, sus minutos son de suma importancia y aporte para el equipo.

DC: Armando González - Ya encontró la portería en dos ocasiones y todo indica que volverá a pelear por ser el goleador de la Liga MX. San Luis ya ha recibido tres goles en tres jornadas, habrá que ver si esa cuenta incrementa.

Así se vería la formación San Luis (5-3-2)

Portero: Andrés Sánchez

Andrés Sánchez Defensas : Román Torres, Robson Bambu, Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Juan Sanabria

: Román Torres, Robson Bambu, Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Juan Sanabria Mediocampistas : Miguel García, Óscar Macías, Sebastien Lamonge

: Miguel García, Óscar Macías, Sebastien Lamonge Delantero: Joao Pedro, Anderson Duarte

Tijuana v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Así se vería la formación de Chivas (5-4-1)

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas : Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Brian González

: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Brian González Mediocampistas : Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez

: Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez Delanteros: Armando González

