La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse a Santos

Las Chivas de Guadalajara tienen una cita este sábado 14 de marzo en contra de Santos Laguna en la disputa de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, en donde buscarán sacar tres puntos contra un equipo que suele entregar puntos cuando visita el Estadio Akron.

Gabriel Milito tendrá que hacer modificaciones en su cuadro bajo, esto después de que Daniel Aguirre no vaya a ver actividad en este encuentro debido a que acumuló cinco tarjetas amarillas frente a los Zorros del Atlas.

POR: Raúl Rangel - Con la lesión de Luis Ángel Malagón parece que este hombre será el titular indiscutible para la próxima Copa del Mundo, pero no debe confiarse y sí debe cuidarse para estar a tono para la justa veraniega.

LD: Richard Ledezma - Tendrá que salir al encuentro a extremar precauciones, ya que de ver una amarilla se perdería el duelo contra Rayados que no es para nada sencillo. De su calidad no se habla porque tiene de sobra.

DFC: Miguel Gómez - Ante la suspensión de Daniel Aguirre, este hombre podría encajar perfecto en la línea de cinco como tercer central. Milito ya lo usó en pretemporada y contra un rival frágil se podría hacer esta prueba.

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

DFC: Diego Campillo - Desde que Luis Romo ha dejado la titularidad por lesión este juvenil no ha parado de hacer bien las cosas, desde el duelo contra el América se ha ganado un puesto del que se ve difícil salir.

DFC: José Castillo - Estuvo cerca del gol frente al Atlas y eso es una constante para el defensor rojiblanco, ya que en promedio llega entre tres y cinco ocasiones al arco rival.

LI: Bryan González - Este hombre sigue siendo el primer defensor en irse al ataque cuando así lo amerita. Se le ve constantemente en el área rival, además de ganar el 80% de sus manos a mano en cada juego.

MD: Roberto Alvarado - Su nivel se ha sostenido a lo largo del tiempo y esto le servirá para ir al Mundial de este año, además de dejar en buen puesto al equipo para cuando tenga que irse a la concentración con el Tri.

Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

MCD: Rubén González - El 'Oso' se ha ganado la titularidad y su participación es silenciosa, pero siempre efectiva. Ha hecho buena mancuerna con Govea destruyendo, mientras su compañero crea jugadas de peligro.

MC: Omar Govea - Dio un partidazo contra los rojinegros y fue el líder en cuanto a balones entregados a un compañero, con un total de 56 de 62 pases acertados. Dominó el medio campo y se vislumbra complicado que alguien le quite el puesto.

MI: Efraín Álvarez - En caso de que Milito quiera volver a jugar con solo un delantero, este hombre tiene un papel protagónico a la hora de que la pelota pisa el último tercio. No fue titular el último partido, pero siempre que está, hace diferencia.

DC: Armando González - Sigue cosechando goles partido tras partido. En su última participación hizo un gol un tanto fortuito y tuvo oportunidad de convertir un penal, pero lo erró. Pinta para estar en la Copa del Mundo.

FBL-MEX-ATLAS-GUADALAJARA | ULISES RUIZ/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (5-4-1)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Miguel Gómez, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González

Mediocampistas: Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Efraín Álvarez

Delanteros: Armando González

Así se vería la posible alineación de Santos (4-5-1)

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Kevin Picón, Haret Ortega, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría

Mediocampistas: Fran Villalba, Carlos Gruezo, Javier Güemez, Luis Gómez, Ezequiel Bullaude

Delanteros: Lucas Di Yorio

