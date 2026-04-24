La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse a Tijuana

Concluye la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el cuadro tapatío quiere cerrar con un triunfo previo a la Liguilla.

Uno de los duelos de la correspondiente Jornada 17 se jugará este sábado 25 de abril a las 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México) desde la casa rojiblanca entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.

Por lo tanto, les compartimos la posible alineación del conjunto rojiblanco para recibir al cuadro tijuanense.

La posible alineación de Chivas vs Tijuana para la Jornada 17 de la Liga MX

Armando González podría cerrar el torneo como campeón de goleo | Jam Media/GettyImages

PO: Óscar Whalley - A mitad de semana finalmente tuvo su debut el portero español, esto debido a que el cuerpo técnico piensa en usar las dos últimas fechas para probar otros elementos que no han visto muchos minutos tomando en cuenta que varios jugadores no serán elegibles en Liguilla por acudir al Mundial 2026 con la selección mexicana y es probable que nuevamente juegue en la última fecha.

DFC: Daniel Aguirre - El central mexicano se hizo de una titularidad en la central con Milito, siendo versátil en otras posiciones.

DFC: Diego Campillo - El defensa puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. De inmediato se convirtió en un jugador inamovible de la zaga.

DFC: Bryan González - Jose Castillo está lesionado y para no correr riesgo podría volver hasta la Liguilla, por lo que González es uno de los candidatos que puede cubrir su posición.

MD: Richard Ledezma - El mediocampista se hizo de la titularidad, gracias a su técnica y visión de juego. Podría representar a la selección mexicana en el Mundial 2026. Podría ser su último juego antes de la justa mundialista.

MC: Fernando González - Con el paso de los años se hizo de la titularidad en el mediocampo y ya es el capitán del equipo.

MC: Santiago Sandoval - Este elemento podría ver mpas minutos debido a que Luis Romo no podrá jugar debido a que fue sancionado un partido debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas.

MI: Brian Gutiérrez - El jugador se adaptó de inmediato al fútbol mexicano y actualmente es pieza clave del buen rendimiento del conjunto tapatío y es un posible jugador que representará a México en el Mundial 2026. Lo que sería su último juego con el equipo hasta el próximo semestre.

MCO: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es uno de los líderes y referentes del equipo. Es rápido, veloz y regateador con gran visión y gol. Es otro internacional con la selección mexicana y sería su último juego antes de la Copa del Mundo.

MCO: Efraín Álvarez - Es un jugador clave del equipo en la zona ofensiva, es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos. Se ha ganado la titularidad con el equipo.

DC: Armando González - "La Hormiga" se ha ganado el puesto titular del ataque rojiblanco gracias a su olfato goleador y dinamismo en la ofensiva. Podría acudir al Mundial como bicampeón de goleo individual.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Santiago Saldoval, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez.

Delantero: Armando González.

Así se vería la formación titular de Tijuana (4-1-4-1)

Portero: Antonio Rodríguez.

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz.

Centrocampistas: Ángel Zapata; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Kevin Castañeda, Adonis Preciado.

Delantero: Mourad El Ghezouani.

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