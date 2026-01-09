La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentar a León

Esta semana comienza la jornada inaugural del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y tendremos el enfrentamiento entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club León.

Este sábado 10 de enero a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España) desde el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria.

A continuación, te compartimos la posible alineación que mandaría Nicolás Larcamón para este compromiso.

Trabajo, paciencia y corazón.



Qué alegría verte regresar, Andrés. ¡Bienvenido de vuelta! 💙



🔥🔟 pic.twitter.com/Ve4E4z1JlG — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 6, 2026

La posible alineación de Cruz Azul vs León en la Jornada 1 de la Liga MX

P: Andrés Gudiño - El portero mexicano ha tomado la titularidad del equipo, luego de la lesión de Kevin Mier en la última fecha de la fase regular.

LD: Jorge Sánchez - El lateral/carrilero derecho mexicano, rápido y ofensivo, con gran capacidad para sumarse al ataque y centrar.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano, fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salida limpia. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.

DFC: Erik Lira - El versátil mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás. Suele ser usado como central o pivote.

DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.

LI: Rodolfo Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.

MC: Jeremy Márquez - Es muy versátil y dinámico, destaca en labores defensivas (presión alta, posicionamiento, velocidad y recuperación) y ofensivas (conducción, regate, definición y llegada al área). Es fuerte en duelos, tiene buen golpeo y visión para asistir.

MC: Carlos Rodríguez - Es uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX: gran calidad técnica, ritmo, pases precisos (cortos y largos), regates, remates potentes y visión de juego. Excelente en recuperación, distribución y transiciones.

MCO: Luka Romero - Es un talento precoz. regateador habilidoso, creativo, con gran técnica, velocidad en espacios y olfato goleador. Bueno en centros, elaboración y llegada al área.

MCO: José Paradela - El mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Tiene mucho aporte ofensivo.

DC: Gabriel Fernández - El delantero uruguayo es potente y letal en el área. Fuerte en balones aéreos, con instinto goleador y buena presencia física.

Cruz Azul reforzó su mediocampo y ataque para el Clausura 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.

Centrocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Luka Romero, José Paradela,

Delanteros: Gabriel Fernández.

Así se vería la formación de León (3-4-2-1)

Portero: Jordan García.

Defensas: José Ramírez, Stiven Barreiro, Rodrigo Echeverría, Salvador Reyes.

Centrocampistas: Iván Moreno, Fernando Beltrán, Bryan Colula, Ismael Díaz.

Delanteros: Diber Cambindo, José Alvarado.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX