La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentar a Mazatlán

Este viernes 20 de marzo se llevará a cabo la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio El Encanto de la Perla del Pacífico entre el Mazatlán FC y el Club de Fútbol Cruz Azul.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del equipo celeste para este compromiso programado a las 23:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México) y 04:06 horas (España).

La posible alineación de Cruz Azul vs Mazatlán para la Jornada 12 de la Liga MX

José Paradela es el líder goleador de Cruz Azul con 5 goles en 11 fechas | Manuel Guadarrama/GettyImages

PO: Andrés Gudiño - El portero mexicano ha tomado la titularidad del equipo, aunque hay que considerar que Kevin Mier ya ha estado presente en el banquillo de suplentes en la última semana tras recuperarse de su lesión.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano es fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salidas limpias. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.

DFC: Erik Lira - El versátil mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás. Suele ser usado como central o pivote.

DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.

MD: Omar Campos - Es un defensor rápido, ofensivo y con buena proyección por la banda izquierda siendo un lateral izquierdo natural, pero reposicionado como interior derecho.

MC: Agustín Palavecino - El mediocampista argentino es un jugador habilidoso, con buena visión de juego, pegada de media distancia y capacidad para generar juego y asistir.

MC: Jeremy Márquez - El mediocampista mexicano es muy versátil y dinámico, destaca en labores defensivas como presión alta, posicionamiento, velocidad y recuperación, así como ofensivas de conducción, regate, definición y llegada al área.

MI: Carlos Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.

ED: José Paradela - El mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Tiene mucho aporte ofensivo y es el máximo goleador del equipo al momento.

MC: Carlos Rodríguez - Es uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX que cuenta con gran calidad técnica, ritmo, pases precisos (cortos y largos), regates, remates potentes y visión de juego. Excelente en recuperación, distribución y transiciones.

DC: Nicolás Ibáñez - Es un goleador experimentado en México está siendo su primer torneo con la Máquina. Destaca por su olfato goleador, fuerza física y capacidad para definir en el área.

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi.

Centrocampistas: Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez.

Delanteros: Nicolás Ibáñez.

Así se vería la formación de Mazatlán (3-4-2-1)

Portero: Ricardo Gutiérrez.

Defensas: Facundo Almada, Lucas Merolla, Jair Díaz.

Centrocampistas: Sebastián Santos, Édgar Bárcenas, Said Godínez, Mauro Zaleta; Dudu, Joshué Ovalle.

Delanteros: Brian Rubio.

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