La posible alineación de Cruz Azul para enfrentarse a Querétaro

Este miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México entre el Club de Fútbol Cruz Azul y Club Querétaro.

A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 18:00 horas (Ciudad de México) y 20:00 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Cruz Azul vs Querétaro

Jesús Orozco regresaría tras su suspensión | Simon Barber/GettyImages

Kevin Mier (PO): portero confiable, destacado por sus reflejos rápidos y seguridad bajo los tres palos, clave para mantener el arco en cero.

Willer Ditta (DFC): defensor central sólido, fuerte en el juego aéreo y con buena salida de balón, aporta estabilidad a la zaga.

Jesús Orozco (DFC): central experimentado, con gran capacidad de anticipación y liderazgo, fundamental en la organización defensiva.

Gonzalo Piovi (DFC): defensor versátil, con buena técnica y proyección por la banda, contribuye en defensa y ataque.

Jorge Sánchez (MD): lateral derecho dinámico, veloz y con habilidad para sumarse al ataque, aportando desborde y centros precisos.

Carlos Rodríguez (MC): mediocampista mixto, con visión de juego y precisión en el pase, esencial para conectar defensa y ataque.

Luka Romero (MC): joven talento en el mediocampo, creativo y habilidoso, capaz de generar peligro con regates y pases filtrados.

Carlos Rotondi (MI): extremo rápido y desequilibrante, con gran capacidad para encarar y asistir, clave en el ataque por las bandas.

José Paradela (MCO): mediocampista ofensivo con buena llegada al área, aporta creatividad y visión para generar oportunidades de gol.

Ignacio Rivero (MCO): volante polivalente, líder en el campo, con gran despliegue físico y equilibrio entre defensa y ataque.

Gabriel Fernández (DC): delantero potente, con olfato goleador y presencia física, ideal para capitalizar las jugadas de ataque.

Más noticias sobre la Liga MX