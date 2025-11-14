La posible alineación titular de España para enfrentarse a Georgia
La Eliminatoria Mundialista de la UEFA continúa este sábado 15 de noviembre, y la selección de España buscará afianzar su liderato absoluto del Grupo E. La Roja, que marcha invicta con 12 puntos, cuatro victorias y cero goles en contra, recibe a una selección de Georgia que ocupa el tercer puesto y necesita sumar.
El equipo dirigido por Luis de la Fuente ya venció a este mismo rival por 2-0 el mes pasado, además de golear 4-0 a Bulgaria.
Por su parte, Georgia viene de una dura fecha FIFA en octubre, donde sumó dos derrotas (ante España y 4-1 contra Turquía). Se espera que De la Fuente realice algunas rotaciones obligadas por las bajas en la convocatoria.
La posible alineación de España vs Georgia: jugador por jugador
POR: Unai Simón - El arquero del Athletic Club es el titular indiscutible de la selección. Su seguridad bajo los tres palos es clave para el récord invicto de España en el grupo.
LD: Pedro Porro - El lateral del Tottenham es una flecha por la banda derecha. Su proyección ofensiva y precisión en los centros son fundamentales para el ataque español.
DFC: Pau Cubarsí - Ante la ausencia de Le Normand en esta convocatoria, el joven pilar del FC Barcelona tomará el mando de la zaga. Su elegancia para salir con el balón jugado es su carta de presentación.
DFC: A. Laporte - El veterano aporta la jerarquía y la experiencia en la central. Su zurda es vital para la construcción del juego desde el fondo.
LI: Alejandro Grimaldo - El lateral del Bayer Leverkusen es un puñal por la izquierda. Su increíble golpeo de balón y capacidad para asociarse lo convierten en un arma ofensiva más.
MC: Martín Zubimendi - El ancla del equipo. El pivote del Arsenal es el encargado del equilibrio táctico, la recuperación y la primera distribución.
MC: Mikel Merino - El motor del mediocampo. El 'box-to-box' de los Gunners aporta un despliegue físico impresionante y llegada desde segunda línea.
MC: Fabián Ruiz - Con Pedri fuera de la convocatoria, el mediocampista del PSG aportará control, pausa y visión de juego para conectar la media cancha con el tridente de ataque.
ED: M. Oyarzabal - El capitán de la Real Sociedad, partiendo desde la derecha. Su inteligencia para moverse, su sacrificio y su olfato goleador son una garantía.
DC: Ferrán Torres - El ariete del FC Barcelona ha sido un fijo de Luis de la Fuente y apunta a seguir como titular indiscutible, en especial por su buena racha de frente a portería y al estar al 100% físicamente.
EI: Álex Baena - El jugador del Villarreal aporta dinamismo, regate y un gran disparo de media distancia partiendo desde la izquierda, completando un tridente muy móvil.
Así se vería la formación de España (4-3-3)
- Portero: U. Simón
- Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, A. Laporte, A. Grimaldo
- Mediocampistas: M. Zubimendi, M. Merino, Fabián Ruiz
- Delanteros: M. Oyarzabal, Ferrán Torres, Álex Baena
Así se vería la formación de Georgia (4-3-3)
El conjunto georgiano, liderado por su estrella del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, probablemente mantendrá su valiente esquema 4-3-3, buscando competir la posesión y sorprender al contragolpe.
- Portero: Giorgi Mamardashvili
- Defensas: Otar Kakabadze, G. Kashia, Saba Goglichidze, Giorgi Gocholeishvili
- Mediocampistas: Otar Kiteishvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili
- Delanteros: Lasha Dvali, Georges Mikautadze, Khvicha Kvaratskhelia
