La posible alineación titular de España para enfrentarse a Serbia

La cancelación de la Finalissima frente a Argentina dejó coletazos en ambos lados y cambió los planes de España en esta fecha FIFA. El partido que no fue siguió dando que hablar, los jugadores reconocieron las ganas de disputarlo y hubo hasta algún que otro cruce en tono distendido que se volvió viral en los últimos días.

Con todo eso todavía en el aire, La Roja finalmente jugará un amistoso ante Serbia en La Cerámica. Será una de las últimas pruebas antes de definir la lista para el Mundial y una oportunidad para que varios futbolistas terminen de convencer a Luis de la Fuente en un grupo que todavía no está cerrado.

La posible alineación de España vs Serbia

Unai Simon, Spain - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

POR: Unai Simón – Relajado. Lleva varios partidos con poco trabajo gracias al dominio del equipo, aunque cuando le toca intervenir responde. De hecho, en el último encuentro de 2025 le tocó trabajar bastante y dejó buenas respuestas, simplemente pagó caro los errores defensivos. Bien en los mano a mano y cada vez más confiado con los pies para iniciar desde atrás.

LD: Marcos Llorente – De otro planeta. Aporta en ataque y también en la corrección hacia atrás. Tiene la motivación de meterse en la lista final del Mundial y una disciplina impresionante.

DFC: Pau Cubarsí – Serenidad que convence. Se muestra seguro cuando tiene la pelota y no se apura para decidir. Viene con ritmo en el Barcelona y eso se nota en cómo se mueve y en la confianza con la que juega. Está preparado para responder cuando lo exigen.

DFC: Aymeric Laporte – Salida de élite. Siempre bien ubicado, sostiene la línea con autoridad. Es clave en la salida para darle fluidez al equipo desde el fondo.

LI: Marc Cucurella – Intensidad absoluta. No para de correr. Presiona y se proyecta cuando el equipo lo necesita. Deja hasta lo que no tiene en cada jugada.

MC: Pedri – Vista de águila. Le da sentido a todo. Maneja los tiempos y mejora cada jugada que pasa por sus pies. Es uno de los talentos más brillantes del mundo y en la selección se ganó su lugar a puro esfuerzo.

MC: Rodri – Jerarquía de oro. Regresa con la responsabilidad de equilibrar al equipo. Su vuelta eleva el piso del mediocampo. Con 59 partidos con España, el pivote del Manchester City es quien encabeza el ranking de internacionalidades y de capitanes.

MC: Álex Baena – Siempre disponible. Activo y participativo, se mete hacia adentro para darle continuidad al juego y sumar peso en ataque. Viene siendo de los más incisivos con remates y generación de peligro, y además dejó en claro lo que se juega en esta convocatoria.

ED: Lamine Yamal – Imposible de atar. Llega en un momento altísimo con el Barcelona, donde ya suma 14 goles y 9 asistencias en la temporada. Es uno de los focos de la convocatoria y el propio De la Fuente lo destaca por su madurez y su capacidad para manejar la presión pese a la edad. En el campo, cada vez que recibe, desequilibra y obliga a retroceder a cualquier defensa.

DC: Mikel Oyarzábal – Números de referencia. No es un nueve clásico, aunque entiende el juego como pocos. Se mueve, asocia y aparece en el área en el momento justo. Es uno de los máximos goleadores en la era De la Fuente y sigue sumando. Desde que debutó en la Mayor lleva marcados 25 tantos y sólo en 2025 hizo seis.

EI: Dani Olmo – Pie y remate. Se mueve por todo el frente de ataque. Encuentra espacios y se conecta bien con los mediocampistas. Cuando tiene minutos, suele dejar impacto en el marcador. De hecho, viene con el envión de haber convertido en la última fecha FIFA ante Turquía.

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Portero: Unai Simón

Defensas: Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Pedri, Rodri, Álex Baena

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Dani Olmo

Así se vería la formación de Serbia (4-3-1-2)

Luka Jovic, Serbia | Image Photo Agency/GettyImages

Portero: Predrag Rajkovic

Defensas: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Erakovic, Aleksa Terzic

Mediocampistas: Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic

Extremo: Filip Kostic

Delanteros: Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA