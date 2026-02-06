La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al RCD Mallorca

El FC Barcelona está teniendo una temporada de ensueño y no quiere que se corte la alegría: recibirá al RCD Mallorca tras clasificarse a las semifinales de la Copa del Rey para intentar seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga.

La posible alineación del FC Barcelona

POR: Joan García – Seguridad bajo palos. Se mantiene como el guardián del arco culé. Su juego de pies será exigido por la presión de un Mallorca necesitado de puntos. Ha disputado 16 partidos en esta liga, dejando su portería a cero en la mitad de ellos.

LD: Jules Koundé – El cerrojo francés. Indiscutible en el lateral derecho. Su solidez defensiva permite que el lateral opuesto se proyecte con mayor libertad. Viene de descansar en Copa donde solo jugó 12 minutos.

DFC: Pau Cubarsí – El kaiser adolescente. Lidera la salida de balón. Su visión para filtrar pases romperá la primera línea de presión del Mallorca.

DFC: Ronald Araújo – Viene de anotarle al Albacete y Flick podría optar por darle más minutos para que continúe con su puesta a punto.

LI: Alejandro Balde – La bala por izquierda. Su velocidad será el factor desequilibrante por la banda, buscando asociarse con Rashford y llegar a línea de fondo.

MCD: Eric García – El pivote táctico. Podría volver a la medular para aportar equilibrio posicional y liberar a Casadó en tareas creativas. Ha tenido minutos en todos los partidos que ha jugado el Barcelona esta temporada.

MC: Marc Casadó – El canterano tendrá que hacerse dueño del mediocampo por la suspensión de Frenkie de Jong, que acumuló cinco amarillas y deberá guardarse en el choque con los de Palma.

Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del Rey | Diego Souto/GettyImages

ED: Lamine Yamal – El genio joven. Partiendo desde la derecha, buscará el uno contra uno constante contra los carrileros del Mallorca. Es la principal amenaza creativa.

MCO: Fermín López – Energía inagotable. Ocupando la zona central del ataque, su presión tras pérdida y llegada al área desde segunda línea son vitales.

EI: Marcus Rashford – Contra el Elche llegó a 10 asistencias y 10 goles en lo que va de la campaña, así que deberá buscar sumar de nueva cuenta para la causa blaugrana.

DC: Ferran Torres – Hambre de gol. Vuelve a la titularidad tras ser suplente en la Copa. Su movilidad no ofrece referencias a los centrales y buscará aprovechar los espacios que generen sus compañeros.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde

Mediocampistas: Eric García, Marc Casadó

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford

Delantero: Ferran Torres.

Así se vería la alineación del RCD Mallorca (4-2-3-1)

RCD Mallorca v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Leo Román

Defensas: Johan Mojica, Martin Valjent, David López, Pablo Maffeo

Mediocampistas: Omar Mascarell, Samú Costa

Volantes ofensivos: Jan Virgili, Sergi Darder, Takuma Asano

Delantero: Vedat Muriqi.

