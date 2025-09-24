La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al Real Oviedo

El Estadio Carlos Tartiere acogerá un duelo destacado entre Real Oviedo y FC Barcelona correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 2025/26. El equipo ovetense buscará aprovechar su solidez en casa para contener a un Barça que afronta el partido con la presión de no perder puntos en la pelea por el título. Este enfrentamiento enfrenta la ilusión y la disciplina del Oviedo con el talento y la experiencia del Barcelona, prometiendo un espectáculo emocionante para los aficionados.

A continuación les dejamos con la posible alineación del FC Barcelona para este partido.

La posible alineación del FC Barcelona

POR: JOAN GARCÍA - El portero español se perfila como la gran novedad bajo los tres palos del Barcelona. García ha mostrado seguridad y reflejos en los entrenamientos, destacando por su colocación y capacidad para anticiparse a los remates rivales. Su presencia garantiza confianza a la defensa y la posibilidad de mantener la portería a cero frente a un Real Oviedo que buscará sorprender desde el primer minuto.

LD: KOUNDÉ - El lateral derecho francés aporta experiencia y solidez al equipo. Koundé destaca por su capacidad para incorporarse al ataque, su velocidad y su precisión en los centros, siendo un apoyo constante para los extremos. Defensivamente, su anticipación y capacidad para leer el juego le permiten cortar jugadas peligrosas y aportar equilibrio a la defensa.

DFC: PAU CUBARSÍ - El joven central de la cantera azulgrana sigue consolidándose como una pieza clave en la zaga. Cubarsí combina técnica y contundencia, mostrando seguridad en la marca y buena salida de balón desde atrás. Su presencia aporta confianza al equipo, especialmente en partidos donde se espera un Oviedo agresivo en la presión.

LI: GERARD MARTÍN - El defensor central aporta fuerza y liderazgo a la línea defensiva. Martín destaca por su capacidad para imponerse en los duelos aéreos y su lectura del juego, anticipándose a los movimientos del rival. Su seguridad en el corte y la salida del balón será fundamental para mantener el orden en la defensa del Barcelona.

MCD: PEDRI - El joven talento canario vuelve a ser el eje creativo del Barcelona. Pedri destaca por su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para romper líneas rivales. Su movilidad y comprensión táctica permiten generar espacios para sus compañeros, convirtiéndose en una pieza insustituible en el medio del campo.

MCD: MARC CASADÓ - Casadó aportará equilibrio y control en la medular. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con criterio lo convierte en un complemento perfecto para Pedri. Además, su intensidad y lectura defensiva ayudarán a cortar transiciones peligrosas del Oviedo.

MD: RAPHINHA - El extremo brasileño aporta velocidad, desequilibrio y profundidad al ataque culé. Raphinha es capaz de desbordar en banda, generar superioridades y asistir a los delanteros. Su implicación defensiva también será clave para recuperar balones y presionar al rival en campo contrario.

MCO: DANI OLMO - Olmo combina talento, visión y llegada desde la banda izquierda. El español puede asociarse con Pedri y Ferran Torres para generar ocasiones de gol, además de su capacidad para filtrar pases y disparar desde fuera del área. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos sistemas ofensivos.

MI: RASHFORD - El delantero inglés es la referencia ofensiva del Barcelona. Rashford destaca por su velocidad, definición y capacidad para desequilibrar defensas cerradas. Su presencia obliga a los centrales del Oviedo a prestar atención constante, liberando espacios para los mediapuntas y extremos.

DC: FERRAN TORRES - Torres aportará movilidad, técnica y llegada al área rival. Su asociación con Rashford y Dani Olmo permitirá generar combinaciones rápidas y sorprender a la defensa del Oviedo. Su capacidad para finalizar jugadas y aparecer en el segundo palo lo convierte en una amenaza constante.

Así se verá la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé

Centrocampistas: Rashford, Casadó, Dani Olmo, Pedri, Raphinha

Delantero: Ferran Torres

Así se verá la alineación del Real Oviedo (4-5-1)

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi López

Centrocampistas: Hassan, Colombatto, Dendoncker, Reina, Chaira

Delantero: Álex Fores

