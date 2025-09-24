Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al Real Oviedo

El conjunto entrenado por Hansi Flick se prepara para disputar la sexta jornada de la competición liguera española
Juan Antonio Ricoy|
Hansi Flick
Hansi Flick | Quality Sport Images/GettyImages

El Estadio Carlos Tartiere acogerá un duelo destacado entre Real Oviedo y FC Barcelona correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 2025/26. El equipo ovetense buscará aprovechar su solidez en casa para contener a un Barça que afronta el partido con la presión de no perder puntos en la pelea por el título. Este enfrentamiento enfrenta la ilusión y la disciplina del Oviedo con el talento y la experiencia del Barcelona, prometiendo un espectáculo emocionante para los aficionados.

A continuación les dejamos con la posible alineación del FC Barcelona para este partido.

La posible alineación del FC Barcelona

POR: JOAN GARCÍA - El portero español se perfila como la gran novedad bajo los tres palos del Barcelona. García ha mostrado seguridad y reflejos en los entrenamientos, destacando por su colocación y capacidad para anticiparse a los remates rivales. Su presencia garantiza confianza a la defensa y la posibilidad de mantener la portería a cero frente a un Real Oviedo que buscará sorprender desde el primer minuto.

LD: KOUNDÉ - El lateral derecho francés aporta experiencia y solidez al equipo. Koundé destaca por su capacidad para incorporarse al ataque, su velocidad y su precisión en los centros, siendo un apoyo constante para los extremos. Defensivamente, su anticipación y capacidad para leer el juego le permiten cortar jugadas peligrosas y aportar equilibrio a la defensa.

DFC: PAU CUBARSÍ - El joven central de la cantera azulgrana sigue consolidándose como una pieza clave en la zaga. Cubarsí combina técnica y contundencia, mostrando seguridad en la marca y buena salida de balón desde atrás. Su presencia aporta confianza al equipo, especialmente en partidos donde se espera un Oviedo agresivo en la presión.

LI: GERARD MARTÍN - El defensor central aporta fuerza y liderazgo a la línea defensiva. Martín destaca por su capacidad para imponerse en los duelos aéreos y su lectura del juego, anticipándose a los movimientos del rival. Su seguridad en el corte y la salida del balón será fundamental para mantener el orden en la defensa del Barcelona.

MCD: PEDRI - El joven talento canario vuelve a ser el eje creativo del Barcelona. Pedri destaca por su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para romper líneas rivales. Su movilidad y comprensión táctica permiten generar espacios para sus compañeros, convirtiéndose en una pieza insustituible en el medio del campo.

Pedro Gonzalez 'Pedri'
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

MCD: MARC CASADÓ - Casadó aportará equilibrio y control en la medular. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con criterio lo convierte en un complemento perfecto para Pedri. Además, su intensidad y lectura defensiva ayudarán a cortar transiciones peligrosas del Oviedo.

MD: RAPHINHA - El extremo brasileño aporta velocidad, desequilibrio y profundidad al ataque culé. Raphinha es capaz de desbordar en banda, generar superioridades y asistir a los delanteros. Su implicación defensiva también será clave para recuperar balones y presionar al rival en campo contrario.

MCO: DANI OLMO - Olmo combina talento, visión y llegada desde la banda izquierda. El español puede asociarse con Pedri y Ferran Torres para generar ocasiones de gol, además de su capacidad para filtrar pases y disparar desde fuera del área. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos sistemas ofensivos.

MI: RASHFORD - El delantero inglés es la referencia ofensiva del Barcelona. Rashford destaca por su velocidad, definición y capacidad para desequilibrar defensas cerradas. Su presencia obliga a los centrales del Oviedo a prestar atención constante, liberando espacios para los mediapuntas y extremos.

DC: FERRAN TORRES - Torres aportará movilidad, técnica y llegada al área rival. Su asociación con Rashford y Dani Olmo permitirá generar combinaciones rápidas y sorprender a la defensa del Oviedo. Su capacidad para finalizar jugadas y aparecer en el segundo palo lo convierte en una amenaza constante.

Así se verá la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Marcus Rashford
Rashford | Clive Mason/GettyImages

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé

Centrocampistas: Rashford, Casadó, Dani Olmo, Pedri, Raphinha

Delantero: Ferran Torres

Así se verá la alineación del Real Oviedo (4-5-1)

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi López

Centrocampistas: Hassan, Colombatto, Dendoncker, Reina, Chaira

Delantero: Álex Fores

