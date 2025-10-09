La posible alineación titular de Francia para enfrentarse a Azerbaiyán

La fase de clasificación para la Copa del Mundo continúa y en la Jornada 7 del Grupo D, la selección de Francia buscará afianzar su liderato cuando reciba en el Stade de France de París a la modesta Azerbaiyán.

El conjunto galo llega como líder absoluto con un paso perfecto de dos victorias en dos partidos, sumando seis puntos que lo colocan en la cima. Su rival, en cambio, ocupa el último lugar del grupo con apenas una unidad.

El equipo dirigido por Didier Deschamps viene de conseguir un trabajado triunfo por 2-1 ante Islandia en el Parque De Los Príncipes; sin embargo, el técnico no podrá contar con algunos de sus habituales como Ousmane Dembélé y Rayan Cherki, ambos fuera por lesión.

Mike Maignan on the France v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

La posible alineación de Francia vs Azerbaiyán

POR: Mike Maignan - El arquero del Milan es el titular indiscutible de la selección. Su seguridad en el arco, sus reflejos y su liderazgo lo convierten en el pilar de la defensa francesa.

LD: Malo Gusto - El joven lateral del Chelsea recibiría la oportunidad de ser titular. Su velocidad y solidez defensiva, combinadas con su gran proyección al ataque, son ideales para un partido en el que Francia dominará la posesión.

DFC: William Saliba - El central del Arsenal es sinónimo de elegancia y buena salida de balón. Ante un rival que se replegará, su capacidad para iniciar el juego desde el fondo será clave.

DFC: Ibrahima Konaté - La potencia y el físico del defensor del Liverpool lo hacen un muro en la zaga. Su dominio en el juego aéreo será fundamental para controlar cualquier intento de contraataque.

LI: Theo Hernandez - Dueño absoluto de la banda izquierda. Su increíble capacidad para recorrer el carril y sumarse al ataque como un extremo más lo convierten en una de las principales armas ofensivas del equipo.

Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

MC: Adrien Rabiot - El mediocampista de la Juventus es el equilibrio y la experiencia en la mitad de la cancha. Su recorrido, inteligencia táctica y capacidad para llegar desde segunda línea son vitales.

MC: Eduardo Camavinga - El motor del equipo. La energía y polivalencia del jugador del Real Madrid le permiten abarcar todo el campo, recuperando balones y rompiendo líneas con su conducción.

MC: Khéphren Thuram - El jugador del Niza aportaría músculo y un gran despliegue físico al mediocampo. Su capacidad para presionar y robar balones será clave para ahogar la salida del rival.

ED: Kingsley Coman - Ante la baja de Dembélé, el extremo del Bayern Múnich es el encargado del desequilibrio por la banda derecha. Su velocidad y habilidad en el uno contra uno son un peligro constante.

UEFA Nations League 2024/25 League A Group A2Belgium v France | ANP/GettyImages

EI: Kylian Mbappé - El capitán y la máxima estrella del equipo. Partiendo desde la izquierda, tendrá la libertad para moverse por todo el frente de ataque, siendo la principal y más letal amenaza de gol.

DC: Christopher Nkunku - Jugando con libertad como un 'falso nueve', el atacante del Chelsea es el socio ideal para los extremos. Su habilidad para moverse entre líneas, filtrar pases y su gran remate lo hacen impredecible.

Así se vería la formación de Francia (4-3-3)

Portero : Mike Maignan

: Mike Maignan Defensas : Malo Gusto, William Saliba, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez

: Malo Gusto, William Saliba, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez Mediocampistas : Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Khéphren Thuram

: Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Khéphren Thuram Delanteros: Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Azerbaiyán (5-4-1)

Se espera que el conjunto visitante, dado su papel de no favorito, plantee un esquema ultradefensivo para intentar contener el poderío ofensivo francés y buscar alguna oportunidad al contragolpe.

Portero : Shahrudin Mahammadaliyev

: Shahrudin Mahammadaliyev Defensas : Abbas Huseynov, Bahlul Mustafazada, Badavi Huseynov, Anton Krivotsyuk, Elvin Cafarguliyev

: Abbas Huseynov, Bahlul Mustafazada, Badavi Huseynov, Anton Krivotsyuk, Elvin Cafarguliyev Mediocampistas : Ozan Kökçü, Emin Mahmudov, Filip Ozobić, Ramil Sheydayev

: Ozan Kökçü, Emin Mahmudov, Filip Ozobić, Ramil Sheydayev Delantero: Mahir Emreli

El conjunto galo buscará una victoria que lo acerque aún más a la clasificación para la próxima Copa del Mundo.

